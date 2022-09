La Bebeshita eleva la temperatura en TikTok con atrevida lencería: VIDEO

Daniela Alexis Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita”, elevó la temperatura en TikTok durante las últimas horas debido a que publicó un atrevido video en el que presumió su curvilínea figura utilizando una reveladora lencería, por lo que la querida conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” se llevó decenas de halagos y se reafirmó como una de las mujeres más atractivas de toda la industria del entretenimiento en México.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de TikTok donde la ex participante de “Enamorándonos” y “MasterChef Celebrity” publicó en mencionado clip, el cual, única y exclusivamente tuvo el objetivo de deleitar la pupila de sus casi cinco millones de seguidores que acumula en esta popular red social y para ello lució un atrevido outfit con el que robó más de un suspiro.

En cuanto a las reveladoras prendas que utilizó “La Bebeshita” se trató de un conjunto de lencería de animal print, el cual, tenía como principal peculiaridad un par de cintas brillosas en la zona del abdomen que remarcaron especialmente su mini cintura, además, la también influencer estaba utilizando una chamarra de color dorado, la cual, mantuvo abierta para que se pudiera apreciar de mejor manera su espectacular silueta.

El video de “La Bebeshita” fue musicalizado con un fragmento de la canción llamada “Ku” de “De la Ghetto”, “L-Gante” y “Lit Killah”, la conductora de “Venga la Alegría” posó de pie sobre una escalera y sin decir una palabra solo dejó que sus seguidores apreciaran la espectacularidad de su belleza por lo que, como era de esperarse, los halagos comenzaron a llegar por decenas.

“Eres arte”, “Una auténtica diosa”, “Toda hermosa”, “Cada día estás más chula”, “Simplemente divina” y “Eres toda una reina” fueron algunos de los comentarios que recibió “La Bebeshita”. Cabe mencionar que, aunque dicho clip de la conductora fue inédito, las imágenes no fueron grabadas recientemente pues fue hace aproximadamente un año cuando tenía el cabello teñido de rosa y dicho outfit lo utilizó para una sesión de fotos disponible en sus diferentes plataformas de contenido exclusivo.

"La Bebeshita" ha destacado gracias a su belleza y simpatía. IG: alexissoy

¿“La Bebeshita” cerca de dejar la soltería?

La querida conductora de “Venga la Alegría” saltó a la fama gracias a “Enamorándonos”, programa en el que intentó encontrar a “su media naranja”, sin embargo, la suerte no la favoreció en ese aspecto y ha terminado con el corazón roto o simplemente no ha sido correspondida en diferentes ocasiones, no obstante, hace apenas unos días realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram donde le preguntaron sobre su vida sentimental y aunque “La Bebeshita” no quiso profundizar mucho en el tema aseguró que actualmente sí está interesada en alguien y aparentemente está siendo correspondida pues se mostró más que emocionada al hablar del tema.

