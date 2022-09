Santa Fe Klan habla de su supuesta detención en Manzanillo; revela la verdad | VIDEO

Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, reapareció en sus redes sociales después de que se hiciera viral su supuesta detención en Manzanillo, Colima. Muy a su estilo, el rapero, de 22 años, reveló la verdad de lo que pasó esa noche y qué ocasionó tanta movilización.

La noche de este viernes, el intérprete de "Así soy" tomó su cuenta de Instagram para anunciar a sus 8.4 millones de seguidores que había lanzado su nueva canción "Un Domingo". Sin embargo, ésta no fue la noticia que más llamó la atención, ya que después publicó un video en el que dio a conocer que el día anterior se encontraba en la grabación de un nuevo clip.

"Que buena grabación la de ayer!! jajaja, No hablen si no saben. Estamos más que bien raza, no se preocupen", colocó en los subtítulos del video, en donde se le puede ver rodeado de un equipo de grabación. Con éstas imágenes, el rapero confirmó que la información de la detención fue falsa.

¿Qué pasó con Santa Fe Klan?

La madrugada del viernes 9 de septiembre, varios medios locales y en redes sociales comenzaron a reportar que Santa Fe Klan había sido detenido después de que supuestamente hiciera algunos disparos. Asimismo, su novia, Maya Nazor habría subido un video a su cuenta de Instagram, en donde pedía ayuda en contra de los "que querían abusar de su poder". La noticia comenzó a alterar a sus fanáticos, quienes se preguntaban qué había sucedido.

En tanto, Fiscalía General del Estado de Colima indicó que hubo una movilización el jueves por la noche por disparos al aire en la en la Península de Santiago, en el puerto de Manzanillo, donde estaba presente el cantante de rap Ángel Quezada Jaso. De acuerdo a información de las autoridades, hubieron dos detenidos por faltas administrativas, sin embargo ninguno de ellos era el intérprete de "Te iré a buscar".

Santa Fe Klan se encuentra trabajando en nueva música IG @santa_fe_klan_473

La noticia de su supuesta detención llamó la atención, pues era la segunda vez que tenía problemas con la justicia en menos de una semana. Apenas el domingo pasado, Quezada había sido interceptado por una patrulla de policías mientras se encontraba caminando y fumando, aparentemente marihuana, en el Barrio de Santa Fe, Guanajuato; de ese evento no dijo nada al respecto.

En tanto, Santa Fe Klan se encuentra promocionando sus presentaciones en la República Mexicana, una de ellas en la Arena Ciudad de México el próximo 12 de noviembre. Este es uno de sus conciertos más importantes de su corta carrera, ya que es uno de los recintos más destacados del país.

