Desde el mar, La ex de Marc Anthony eleva la temperatura en ajustado traje de baño

Shannon De Lima es una modelo de 33 años que se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas de todas. Ha sido conocida también por sus diversos romances con celebridades, entre los que se destacan Marc Anthony con quien contrajo matrimonio. La venezolana cautivó a todos sus seguidores y presumió su increíble figura con un posteo donde lució un ajustado traje de baño que dejó sin palabras a todos.

La carrera de Shannon De Lima como modelo inició hace unos años atrás cuando fue finalista del concurso ‘Sambil Model Miss Earth Venezuela’. Además, decidió estudiar Comunicación Social y Diseño de Interiores, pero no prosperó con estas carreras universitarias y volvió a enfocar su futuro en el modelaje. Con tan solo 19 años se convirtió en madre por primera vez, producto de su relación con Manuel Sosa, con quien terminó su romance de manera escandalosa, debido a que el actor fue vinculado al narcotráfico.

Shannon De Lima, modelo de 33 años. Fuente Instagram @shadelima

Por otro lado, Shannon De Lima ha sido conocida por sus romances con distintas celebridades, pasando por Canelo Álvarez, James Rodríguez, Alejandro Speitzer (su último novio) y con Marc Anthony, quizás el más importante, ya que con el cantante puertorriqueño llegó a contraer matrimonio. Actualmente, el salsero está comprometido con Nadia Ferreira y en los últimos días le dedicó unas tiernas palabras a su suegra por su cumpleaños.

En su cuenta de Instagram, Shannon De Lima tiene dos millones y medio de seguidores y allí se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas del mundo. La venezolana de 33 años compartió una historia en la red social de la camarita donde elevó la temperatura luciendo un ajustado traje de baño desde el mar y se llevó así todas las miradas de sus fanáticos. El bikini escogido por la ex de Marc Anthony es de color amarillo.

Shannon De Lima enamoró a todos desde el mar. Fuente Instagram @shadelima

En los últimos días, Shannon De Lima compartió con todos sus seguidores sus vacaciones en su país natal, Venezuela donde estuvo visitando la playa de Canaima. Actualmente, la modelo de 33 años se encuentra disfrutando de su soltería, debido a que su romance con Alejandro Speitzer no duró más de cuatro meses y el actor ya estaría disfrutando de su nueva novia. En tanto, a la ex de Marc Anthony, probablemente no le faltarán los pretendientes por sus acaloradas fotos.