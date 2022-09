Norma Palafox nos enseña cómo lucir un minishort esta temporada

Norma Palafox realizó una inesperada confesión, hace unas semanas, con respecto a su decisión de firmar con Atlas. “Yo veía a un Atlas muy unido, un grupo muy sano, muy guerreras, vi la evolución que tuvieron desde que empezó la Liga Femenil y según las mismas, con cambios, pero se veía esa intención, ese caminito que han llevado y era compatible con mi personalidad, y fue por la razón que dije: ‘yo tengo que estar ahí’ indicó la futbolista en una entrevista al Grupo Reforma.

“El Club y la afición me abrieron las puertas de la mejor manera, he recibido mucho apoyo, la verdad eso me ha motivado mucho, con mis compañeras disfrutó cada entrenamiento” finalizó Norma.

En las últimas horas, Norma Palafox volvió a confirmar toda su hermosura en las plataformas virtuales. La delantera publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todos los suspiros de sus millones de followers de alrededor del planeta. La oriunda de Huatabampo posó con un look informal, compuesto por un minishort negro y una remera blanca de una reconocida marca deportiva. La morocha complementó su look con su cabello recogido, una cadenita de oro y zapatillas urbanas a tono.

Norma Palafox posando. Fuente: Instagram Norma Palafox

“Una vueltita o que?” fue el sencillo y corto texto que eligió Palafox como pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Norma Palafox posando. Fuente: Instagram Norma Palafox

Norma Palafox posando. Fuente: Instagram Norma Palafox

Esta mencionada publicación de la actual jugadora de Atlas obtuvo en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los cuarenta y seis mil cuatrocientos corazones en tan solo horas. “En el Bendito Barrio de Santa Tere!”, “Si me subo y en el carro también” y “Si no manejas como Toretto, hasta dos jajaja” fueron algunos de los mensajes que recibió la joven deportista.