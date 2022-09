Mía Rubín da lecciones de estilo en traje de baño perfecto para las más jóvenes

Mía Rubín deja claro que es una de las jóvenes artistas que ya impone en los escenarios y en la moda, pues la hija de Andrea Legarreta da lecciones de estilo con los atuendos que comparte en sus redes sociales, como el traje de baño de dos piezas con el que ha recibido cientos de comentarios.

La también hija del cantante Erik Rubín, de 17 años, ya comenzó a figurar en las redes y ha demostrado tener un gran gusto por la moda, algo que comparte con su mamá y su hermana menor, Nina, pues en sus recientes vacaciones por Indonesia lució los mejores looks.

Mía Rubín se luce en coqueto bikini rosa

La joven cantante compartió una serie de imágenes de su reciente viaje en el que estuvo acompañada de sus papás y su hermana. En su cuenta de Instagram, publicó fotografías desde la paradisíaca isla Kawana, desde donde posó con un look perfecto para la playa.

Mía heredó la belleza y estilo de su mamá. Foto: IG @miarubinlega

En las instantáneas que Mía compartió en la popular plataforma, donde cuenta con 961 mil fans, se le ve luciendo un coqueto bikini de color rosa con estampado, un diseño juvenil y moderno que es perfecto para las chicas más jóvenes, pues se trata de un conjunto muy chic.

Con su atuendo, la joven intérprete vuelve a demostrar que heredó el estilo para vestir de Andrea Legarreta, quien también decidió comenzar el mes de septiembre con una fotografía de su reciente viaje a Indonesia en el que al igual que su primogénita mostró un atuendo ideal para los días de calor.

Aunque la hija de ex Timbiriche no publica de forma constante sus atuendos, en las instantáneas que tiene en su cuenta oficial de la plataforma de Meta, se puede confirmar que es una auténtica fashionista, que además de los looks cortos, tiene un gran estilo para llevar los vestidos largos de faldas amplías con los que da clases de moda.

Posó desde una paradisíaca isla de Indonesia. Foto: IG @miarubinlega

En las últimas semanas, Mía también conquistó las redes con sus imágenes desde Indonesia, país en el que disfrutó de unas exóticas vacaciones junto a su familia, dejándose ver con los mejores atuendos, como lo hizo días antes desde Los Ángeles, en donde se lució con vestidos juveniles y modernos.

Hace sólo unos días, la hija de Erik Rubín ya había llamado la atención en las redes por compartir una serie de fotos en las que se dejó ver con un traje de baño de dos piezas en color blanco y negro, conjunto con el que también dio lecciones de moda y estilo para las más jóvenes.

La joven da lecciones de moda con sus looks de playa. Foto: IG @miarubinlega

SIGUE LEYENDO:

Mía Rubín da clases de moda en coqueto vestido de verano

Mía Rubín presume el bikini de animal print ideal para jovencitas