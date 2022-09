Lucero, Mijares, OV7, Iron Maiden y todos los conciertos de septiembre en la CDMX, Monterrey y Guadalajara

Septiembre se viene con grandes sorpresas para los amantes de la música, ya que se realizarán diversos conciertos y de distintos ritmos musicales en las principales ciudades del país.

Iron Maiden, Franz Ferdinand, Airbourne, Carla Morrison, Placebo, Paul van Dyk y muchos más, conforman la lista de bandas y solistas de diversas latitudes, que harán cantar a sus seguidores con algunos de sus temas más famosos.

A continuación te enlistamos los conciertos que se tienen previstos durante todo el mes en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Conciertos en la CDMX

1 de septiembre: 90's Pop Tour CDMX - Arena CDMX, en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara.

Sí hay un concierto esperado por los denominados "chavorrucos" es justamente este, ya que reúne a grupos del pop que fueron tendencia en los noventa, tales como Sentidos Opuestos, Jeans, Kabah, Caló, Garibaldi, entre otros. El costo de los boletos oscila entre los $560 y los $4,000 pesos.

El costo de los boletos va de los 560 a los 4 mil pesos. Foto: Especial

2 de septiembre: Siddhartha - Palacio de los Deportes, en colonia Granjas México.

Pulpop Festival 2022 - Monumental Plaza de Toros México, en Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes.

Alejandra Paniagua - Teatro Lola Cueto, en Av. Francisco Sosa 298, Santa Catarina.

Del 2 al 3 de septiembre: Juan Solo - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Donceles 36, Centro Histórico.

3 de septiembre: Piso 21 - Auditorio Nacional, en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección.

La banda colombiana de reguetón y pop, creada en 2011, regresa a México para deleitar y hacer cantar a sus fans con algunos de sus éxitos musicales, entre ellos, Los cachos, uno de sus sencillos más recientes y en el que vuelve a contar con la voz de Manuel Turizo. El costo de los boletos va de los $300 a los 1440 pesos.

Franz Ferdinand - Palacio de los Deportes, en colonia Granjas México.

Chetes - Auditorio BlackBerry, en Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa.

La Barranca - Teatro Metropólitan, en Av Independencia 90, Colonia Centro.

4 de septiembre: Lucero & Mijares - Auditorio Nacional, en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección.

6 de septiembre: Airbourne - Circo Volador, en Calzada de la Viga 146, Jamaica.

Del 30 al 7 de septiembre: Carla Morrison - Teatro Metropólitan, en Av Independencia 90, Colonia Centro.

Del 7 al 9 de septiembre: OV7 Treinta Años - Auditorio Nacional, en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección.

7 de septiembre: Iron Maiden - Foro Sol, en Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México.

Otra de las bandas más esperadas por los fans del metal en nuestro país, es Iron Maiden que viene con su Legacy Of The Beast Tour, en el que tocará sus grandes éxitos como The Trooper, The Number Of The Beast, Fear Of The Dark y The Evil That Men Do, El precio de los boletos oscila entre los $1176 y los $1776 pesos.

Una de las bandas consagradas del metal regresa a la CDMX. Foto: Especial

Rhye - Auditorio BlackBerry, en Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa.

Camilo - Arena Ciudad de México, en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara.

9 de septiembre: Allison - Multiforo Cultural Alicia en Av. Cuauhtémoc 91 A, C. U. Benito Juárez.

Dayglow - Lunario del Auditorio Nacional, en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección.

San Pascualito Rey - Teatro Metropólitan, en Av Independencia 90, Colonia Centro.

Del 8 al 9 de septiembre: Charles Ans - Teatro Metropólitan, en Av. Independencia 90, Colonia Centro.

10 de septiembre: Bronco - Arena Ciudad de México, en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara.

Bronco también volverá a sorprender a sus fans. Foto: Especial

Santa RM - Bajo Circuito Multiforo Urbano, Bajo Puente de Circuito Interior s/n colonia Condesa.

Cuca - Teatro Metropólitan, en Av Independencia 90, Colonia Centro.

11 de septiembre: Nuevo Vintage - Bajo Circuito Multiforo Urbano, Bajo Puente de Circuito Interior s/n colonia Condesa.

12 de septiembre: Placebo - Palacio de los Deportes, en colonia Granjas México.

13 de septiembre: Daniela Romo - Auditorio Nacional, en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección.

15 de septiembre: Tigres del Norte - Zócalo, Plaza de la Constitución, Centro Histórico.

Del 1al 17 de septiembre: Ensiferum - Auditorio BlackBerry, en Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa.

17 de septiembre: The Gathering - Circo Volador, en Calzada de la Viga 146, Jamaica.

La agrupación neerlandesa celebrará en tierras "mexas" su 30 aniversario, esta vez interpretará algunos de los temas que integran su último álbum Beautiful Distortion, así como algunos de sus clásicos hits. La banda tenía programada su gira desde el 2021, sin embargo, se tuvo que posponer hasta este año debido a la pandemia de COVID-19. Cabe señalar que esta agrupación de rock alternativo estará en otros países latinoamericanos como Colombia, Bolivia, Chile y Brasil.

La espera terminó, The Gathering regresa a México. Foto: Especial

Kpop Expo - Balderas 12, Colonia Centro.

Enjambre - Teatro Metropólitan, en Av Independencia 90, Colonia Centro.

21 de septiembre: Dua Lipa - Foro Sol, en Viaducto. Río de la Piedad S/N, colonia Granjas México.

Dua Lipa también volverá a la CDMX para hacer cantar a sus fans. Foto: Especial

22 de septiembre: Future Islands - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, en Añil 467, Granjas México.

23 de septiembre: Pandora y Flans - Arena CDMX, en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara.

Del 23 al 24 de septiembre: Trentemøller, en Auditorio BB, Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa.

24 de septiembre: Halloween- Arena Ciudad de México, en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara.

I love dance - Pepsi Center WTC, en Dakota s/n, Nápoles.

Boy Harsher - Foro Indierocks, en Zacatecas 39, Roma Norte.

25 de septiembre: Estelares - Bajo Circuito Multiforo Urbano, Bajo Puente de Circuito Interior s/n colonia Condesa.

Orqueska_International - Arena Ciudad de México, en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara.

Pablo Milanés - Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Donceles 36, Centro Histórico.

La Sonora Dinamita de Lucho Argain - Auditorio Nacional, en Av. Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección.

Hanson - Auditorio BlackBerry, en Tlaxcala 160, Hipódromo Condesa.

28 de septiembre: Wos - Pepsi Center WTC, en Dakota s/n, Nápoles.

30 de septiembre: Kim Hyun Joong - Frontón México Centro de Entretenimiento, 06030, en Av. de la República 17, Tabacalera.

Concierto en Monterrey

1 septiembre: Jonas Brothers - Arena Monterrey.

OV7, Auditorio Citibanamex.

Chava Saalazar, Metapatio.

2 de septiembre: Jonas Brothers - Arena Monterrey.

OV7 - Auditorio Citibanamex.

Leonel García - Auditorio Pabellón M.

3 de septiembre: SABINO - Auditorio Pabellón M.

Jesse Baez - Foro DiDi, Monterrey.

Jauregui - Privado, Monterrey.

4 de septiembre: Airbourne - Thunderor- Cafe Iguana.

Blanq (MX) Nandas Barrio Antiguo.

8 de septiembre: God Save The Queen - Arena Monterrey.

9 de septiembre: Ramon Ayala - Auditorio Citibanamex.

10 de septiembre: Siddhartha - Auditorio Citibanamex.

Siddhartha ofrecerá conciertos en CDMX y Monterrey. Foto: Especial

Los Bukis - Estadio de Beisbol Monterrey, San Nicolás de los Garza

Moonwatcher - El Charro Negro Bar

Harakiri for the Sky - Cafe Iguana.

15 de septiembre: REI ALPHA, Demente rota, astros, ALAMO RADIO, y The Lunatics - El Charro Negro Bar.

16 septiembre: Rodeo Radio - Cafe Iguana.

22 septiembre: La Zowi - Astro Bar.

Nervosa - Nandas Barrio Antiguo.

23 de septiembre: Dua Lipa - Estadio Banorte.

México Metal Fest V - Explanada de los Sultanes, San Nicolás de los Garza.

28 de septiembre: Journey - Arena Monterrey.

29 septiembre: Ha-Ash- Auditorio Citibanamex.

Gera - Auditorio Pabellón M

Estelares - Nandas 78 Bar.

30 de septiembre: Ha-Ash - Auditorio Citibanamex.

Las hermanas regresan a los escenarios como parte de su gira Mi Salida Contigo en la que deleitarán a sus fans con su más reciente sencillo Si yo fuera tú”, pero además interpretarán grandes éxitos como Lo que un hombre debería saber, que se colocó en el número uno en el Chart Pop Radio. Su serie de presentaciones en México iniciará el 2 de septiembre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla.

Ha-Ash estará también en Monterrey y Guadalajara. Foto: Especial

Conciertos en Guadalajara

1 de septiembre: Warpaint - C3 Stage, Guadalajara.

Mi Amigo Invencible - Cuerda Cultura, Guadalajara.

Hozho - Bar Americas, Guadalajara.

Real Albatross - Guadalajara.

2 de septiembre: Rhye - Teatro Diana.

zimmer - Casa Cobra.

Ray CoyotecKovi - C3 Stage.

Lety López - Guadalajara Jalisco.

3 de septiembre: Gera Mx - Auditorio Telmex, Zapopan.

Airbourne Thunderor - C3 Stage.

Fernando Delgadillo - Teatro Diana, Guadalajara.

Clan of Xymox - Foro Independencia, Guadalajara.

Lng Sht - Foro 907 Novecientos siete, Guadalajara.

Wet Baes - Casa Cobra, Guadalajara.

Caroh - Guadalajara.

6 septiembre: Carla Morrison - Teatro Diana, Guadalajara.

8 septiembre: Ha-Ash - Auditorio Telmex, Zapopan

9 de septiembre: Motorama - C3 Stage, Guadalajara.

Die Selektion - Anexo Independencia, Guadalajara.

10 de septiembre: SABINO - Teatro Diana, Guadalajara.

Pleasurekraft - Bar Americas, Guadalajara.

La Barranca - Guanamor Teatro Estudio, Zapopan.

Skool 77SILVANNA, Dr. Myal, y Hika Varsán - Estudio Diana, Guadalajara.

Rockdra y Chingadazo de Kung Fu - Café Galería André Breton, Guadalajara.

11 septiembre: Dayglow - C3 Stage, Guadalajara.

17 septiembre: Ensiferum - Guanamor Teatro Estudio, Zapopan.

Vil Armony - Rock N' Live, Guadalajara.

18 de septiembre: The Gathering - C3 Stage, Guadalajara.

22 septiembre: OV7 - Auditorio Telmex, Zapopan.

23 septiembre: Future Islands - Guanamor Teatro Estudio, Zapopan.

Paul van Dyk - Aria Roof, Guadalajara

OV7 - Auditorio Telmex, Zapopan

Vanessa Zamora- C3 Stage, Guadalajara.

MORVN - Sonora Grill Terranova, Guadalajara.

24 septiembre: OV7 - Auditorio Telmex, Zapopan.

25 septiembre: Nervosa - C3 Stage, Guadalajara.

27 de septiembre: Hanson - Diana Theatre, Guadalajara.

28 septiembre: Danny Ocean - Auditorio Telmex, Guadalajara.

29 septiembre: Kerala Dust - luzy boom, Guadalajara.

Sol Pereyra - Centro Cultural Breton, Guadalajara.

