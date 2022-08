Suga de BTS revela por qué no puede enamorarse de nadie y la razón te sorprenderá

Suga de BTS es uno de los integrantes de mayor edad dentro del grupo. Junto con Jin, el rapero ya está en los 30 años (edad coreana) y hasta ahora solo se le conoce una ex novia de la cual él mismo habló debido a una carta que mandó a una estación de radio.

Durante la secundaria, Suga salió con su mejor amiga, pero la relación no funcionó debido a que no sabía como comportarse con ella, por lo que terminaron. aparentemente, arrepentido, decidió escribir una carta sobre su experiencia. Desde entonces, solo ha sido relacionado con la cantante Suran.

Sin embargo, a pesar de ser muy famoso, Suga no puede enamorarse y él mismo explicó la razón del por qué no tiene pareja. Además de ser uno de los integrantes más reservados, también está comprometido con su carrera.

Suga de BTS no puede tener novia

A pesar de su popularidad, los chicos de BTS se mantienen solteros, o al menos de manera pública. Jungkook una vez reveló que saldría con alguien que no supiera quién es, algo imposible debido a su fama. Pero no es el único, su compañero Suga también confesó que no puede enamorarse.

¿BTS tiene prohibido tener novia? Aunque algunas agencias imponen estas reglas a sus artistas durante los primeros años de carrera, no es el caso de Suga. El mismo rapero es quien se niega a tener pareja, y es que explicó en una entrevista que la música y su carrera consumen todo su tiempo, por lo que es imposible tener novia.

Además de estar enfocado en su carrera, el tiempo no les alcanza. Lo mismo pasó con V de BTS, quien reveló que a veces no tienen tiempo para ver a sus familias incluso en navidad.

