Se apegan al libro para la nueva serie “House of the Dragon", precuela de “Game of Thrones”

La grandeza y forma del trono de hierro que George R.R. Martin describe en sus libros, ese asiento forjado con miles de espadas de los contrincantes de Aegon Targaryen, es una de las primeras similitudes que los guionistas Ryan Condal y Miguel Sapochnik buscaron tener en el set para la nueva serie “House of the Dragon”. Una precuela situada casi doscientos años que “Game of Thrones” y que cree que lograron.

“Le prometí a George que haríamos una adaptación increíblemente fiel de su trabajo y creo que lo hemos logrado. Creo que lo interesante y diferente de esta serie y ese libro en particular (‘Fuego y sangre’), es que no está escrito como una novela o narración. Es un escrito como una historia falsa y plantea tres relatos diferentes de estos eventos históricos, lo que nos dio una gran libertad creativa”, comentó Ryan Condal.

Sobre el trono lleno de espadas desde las escaleras, el también director Sapochnik detalló que esta época estaba dominada por los Targaryen y no había guerras, sólo torneos, lo que permitió a las personas construir cosas, mantenerlas y evitar que se destruyan. “Sentimos que teníamos que demostrar visualmente la grandeza de los Targaryen, queríamos volver a imaginar el trono de hierro como las imágenes que George había usado en los libros. Pero eso no quiere decir que no sea el mismo, sólo tiene más cosas a su alrededor. Entonces permite a la audiencia engancharse por ver cómo cambia todo”.

También es una historia con mucho drama y tragedia, en donde la ambición, traición y la lucha del poder están presentes, emociones que los actores consideran vuelve vigente la historia porque las personas se van a identificar mucho con la familia y como ésta ejercía el patriarcado para evitar el ascenso de las mujeres.

“A pesar de tener un montón de dragones y costumbres medievales, siguen siendo las similitudes entre Westeros y nuestro mundo. Me refiero a conseguir dragones para sobresalir y enfrentar las mismas cosas que están pasando ahora”, comentó Eve Best, quien da vida a “Princesa Rhaenys Targaryen”.

Sobre las expectativas que hay por parte del público con esta precuela, Matt Smith (Daemon Targaryen), Fabien Frankel (Ser Criston), Emma D’Arcy (Princesa Rhaenyra Targaryen) y Olivia Cook (Alicent Hightower), así como los directores, señalaron que sólo buscan que la gente se entretenga y se olvide por un momento del caótico mundo real.

(Créditos: Especial)

“HOUSE OF THE DRAGON"

En la serie también participa Steve Toussaint como “Lord Corlys Velaryon”.

Eve Best no vio “Game of Throne” y no quiso verla para no contaminar su visión de la historia.

Smith considera que pese a la ambición de su personaje, también es alguien leal.

La serie se rodó durante la pandemia, por lo que Miguel siente que era como rodar por primera vez.

17 dragones habrá en esta serie.

10 episodios tienen esta entrega.

