Olivia Newton-John cubrió a John Travolta de una infidelidad con otro hombre; esta es la historia |VIDEO

Este lunes 8 de agosto se dio a conocer sobre el lamentable fallecimiento de la actriz y cantante de pop australiana Olivia Newton-John, quien logró destacar en el mundo del entretenimiento incluidos el cine, la televisión y la música, pero también por su activismo respecto a la salud, siendo defensora de la investigación sobre el cáncer y otros problemas de salud.

Olivia Newton-John nació en Cambridge, Reino Unido el 26 de septiembre de 1948 y falleció en California, Estados Unidos este 8 de agosto de 2022 a los 73 años de edad; la famosa se desempeñó como actriz y cantante que lanzó más de 10 álbumes, de los cuales destacan Grace and Gratitude (2006), If Not for You (1971), Have You Never Been Mellow (1975) con canciones como "Let Me Be There", "If You Love Me Let Me Know", y "I Honestly Love You".

La amistad entre Travolta y Newton-John

La famosa la oportunidad de protagonizar la cinta "Grease" o "Vaselina" en 1978, actuando al lado de John Travolta, convirtiéndose en uno de los referentes de las películas de romance de todos los tiempos, además que fuera de las cámaras ambos actores crearon un lazo de amistad muy fuerte que incluso se vio reflejado en el mensaje de despedida por parte de Travolta.

Una de las historias que vivieron ambos más allá de esta producción que se consolidó como una de las favoritas del público alrededor del mundo fue que Travolta recurrió a su amiga Newton-John para encubrir una infidelidad por parte del actor “Pulp Fiction” con otro hombre.

John Travolta y Newton John en "Vaselina". FOTO: Especial

Newton-John salvó la relación del actor de "Vaselina"

Se trató de un romance que Travolta mantuvo con su compañero en escena Jeff Conaway, siendo su mejor amigo dentro y fuera de la exitosa película “Vaselina” que se estrenó en 1978; este hecho lo confirmó y declaró la esposa de Conaway a la prensa.

“John Travolta tuvo un romance secreto en “Grease” y no fue con Olivia Newton-John, fue con mi esposo, Jeff”, declaró su esposa, lo cual generó un escándalo que atemorizó a Travolta.

Ante esta declaración, el famoso actor estadounidense que también participó en “Hairspray” decidió recurrir a su amiga Olivia Newton para salvar su relación con su Kelly Preston; ella le aseguró a la esposa de su amigo que todo se había tratado de una mentira y que a Travolta solamente le gustaban las mujeres.

SIGUE LEYENDO:

John Travolta despide a Olivia Newton-John con palabras que te van a hacer llorar; "tuyo desde el primer momento"

Olivia Newton-John: Además de Vaselina, estas son las películas más emblemáticas de la actriz que falleció a los 73 años