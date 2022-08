La Casa de los famosos 2: Hoy es la gran final, ¿en dónde, a que hora ver y cómo votar por tu favorito?

Este lunes 8 de agosto, uno de los realities más polémicos de los últimos meses llega a su fin, se trata de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, luego de 16 semanas de estar encerrados en un mismo lugar, hoy por fin los finalistas saldrán del aislamiento y podrán reunirse con su familia y seguidores.

Fueron más de 90 días de convivencia en donde los famosos dejaron ver sus verdaderas personalidades, algunos seguidores del reality show aseguraron que se llevaron grandes decepciones al conocer a personalidades como Daniela Navarro, Lewis, Nacho Casano, Natalia entre otros más, y es que éstos últimos junto con Niurka y Laura Bozzo fueron de los más polémicos.

¿Quiénes son los finalistas?

Tal y como te lo comentamos anteriormente este lunes 8 de agosto llega a su final la segunda temporada de “La Casa de los famosos” y solamente son cuatro los participantes de esta edición que lograron llegar hasta el último día de la transmisión del programa.

Los cuatro finalistas que se colocaron en el gusto del público o bien, supieron jugar a la perfección su estrategia para evitar salir eliminados son: Tony Costa, Nacho Casano, Salvador Zerboni y la única mujer que logró llegar a la final fue Ivone Montero.

Foto: IG @telemundorealities

¿Cómo votar por tu finalista favorito?

La final está a unas horas de transmitirse por lo que si deseas votar por tu finalista favorito, solo deberás ingresar a la página de Telemundo, ir posteriormente a la sección de “La Casa de los famosos” y dar click en el botón que dice “vota”.

Pese a que es muy sencillo votar por tu finalista favorito, en realidad no todo mundo puede hacerlo pues oficialmente solo las personas que radican en Estados Unidos pueden hacerlo, ya que si vives en México u otro país te parece una leyenda en la que dice: “La votación de La Casa de los Famosos no está disponible en su área”.

Foto: Captura de pantalla

¿En dónde ver la final de “La Casa de los Famosos”?

Este lunes 8 de agosto llega a la final la segunda temporada de este polémico reality show, y la preferencia por Ivone Montero y Salvador Zerboni es más que clara en redes sociales, pero como en todo las cosas pueden cambiar al final del día.

Pero si no quieres perderte ningún detalle de esta gran final, no te puedes perder el último capítulo a las 7PM ET / 4PM PT por Telemundo, si te encuentras en México también podrás disfrutarlo a través de los siguientes canales:

Sky: 214 (SD) y 1226 (HD)

Izzi: 205

Megacable: 214 (SD) y 1214 (HD)

Star TV: 223

BMZ