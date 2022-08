La Academia 20 años: ¿por qué Rubí debería ganar la competencia a sus rivales?

La Academia en su edición conmemorativa está en su fase definitoria, en la que ya conocemos a los cinco finalistas que se disputarán el premio de un millón de pesos y la grabación de su disco debut por parte de Sony Music en la Gran final a disputarse este próximo 13 y 14 de agosto.

En esta fase ya solo queda lo mejor de la competencia, en la que destacan las mejores voces, las presencias en el escenario y desde luego la popularidad, algo que beneficia a algunos alumnos que compensan sus carencias de talento tanto entre críticos como entre los maestros y desde luego el público.

Nos referimos a Rubí, una joven que semana con semana sorprende a los críticos y al público con su trabajo y disciplina,, sin embargo, eso no sustituye que para el canto no le da, pasan y pasan las semanas y no hay muestras de que se suma gran cantante, sin embargo, el apoyo del público le ha permitido avanzar entre los primeros sitios cada semana hasta llegar a esta etapa, siendo de las alumnas que ha obtenido buenas críticas por su coraje y por su esfuerzo.

Rubí tiene entre sus mejores cartas de presentación, una voz agradable, que si bien no es la mejor voz de toda la competencia, se ha ido puliendo para cantar de forma decente, lo que sí es cierto, es que cuenta con una personalidad fuera de serie que llama mucho la atención del público.

Carisma y popularidad sus cartas fuertes

Rubí es además una alumna enfocada en sus estudios dentro de La Academia, suele poner interés en sus clases, se aplica, se prepara y lo lleva a cabo en el escenario, ese tesón le ha abierto las puertas para que tanto Lolita Cortés, como Arturo López Gavito la señalen como una buena alumna de esta generación, al grado de que la actriz de teatro, ya declaró ser una "rubiliever", algo que le ha acarreados serias críticas, mientras que para Horacio Villalobos y Ana Bárbara, Rubí es una garantía de trabajo y aplicación de los conocimientos arriba de un escenario, peor todavía le falta mucho para consagrarse como una cantante.

En tanto, el público la apoya con sus votos desde casa y cada semana no se pierden su actuación, asimismo, sus maestros la tienen entre las figuras de esta generación que más intentos hace por aprender y estar siempre lista en sus presentaciones, para no defraudar al público y a sus maestros, a pesar de no ser la favorita y de subidas y bajadas en el estado de ánimo y en lo físico.

La fuerza de Rubí se centra en su conexión con el público, mismo que la ha apoyado desde siempre desde que se hizo viral por su fiesta de XV años, hasta el día de hoy, en qué han pasado varios alumnos a la expulsión, siendo mejores que ella, pero sin el arrastre que tiene la potosina en el público.

Debido a todo eso, Rubí se perfila como una de las alumnas más destacadas de esta generación y que probablemente sea la próxima ganadora de La Academia, habrá que ver si se materializa el próximo 13 y 14 de agosto a través de Azteca Uno.

