John Travolta y Olivia Newton John: así fue su reencuentro cantando un tema clásico de Vaselina | Videos

La exitosa y alegre compañera de John Travolta, Olivia Newton John, falleció este lunes a los 73 años a causa de un cáncer terminal, la noticia cayó como balde de agua fría entre los millones de fans que son fieles seguidores por varias generaciones del trabajo de ambos en una de las películas más populares de la historia, "Vaselina" en la que le dan vida a Danny Zuko y Sandy Olsson.

En la película que es considerada uno de los grandes clásicos de la cinematografía mundial y de la cultura pop, ambos forman una pareja dispareja, ella una chica estudiosa de la prepa, mientras que Tony es el clásico chico rudo y rebelde del que todas las niñas están enamoradas.

Dicha relación se ve reflejada en la pantalla no sólo con besos y apapachos, sino a través del baile, con varias de las coreografías más iconicas del cine, mismas que han formado parte de cientos de representaciones en el teatro, cine y televisión, siempre con el recuerdo de Olivia y John.

Esa mancuerna quedó para la posteridad, sin embargo, ambos actores no solían compartir su tiempo y espacio muy frecuentemente y era muy difícil verlos nuevamente en un escenario, hasta que por fin llegó ese momento.

Volvió la magia

En una presentación producida por Paramount Pictures en el 2002, en las que se invitó al elenco de la película para festejar 24 años de su salida a la luz, Olivia y John protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la historia del cine y de la televisión.

Olivia Newton John cantaba sobre el escenario "Hopelessly Devoted to You", con la gran voz que la caracterizaba, pero sólo con el acompañamiento de los músicos y del público, hasta que de pronto, subió su compañero pñde entre el público para acompañarla no sólo con la voz, sino con sus mejores pasos de baile con la clásica "You're the One That I Want", en lo que fue una locura, el público aplaudiendo a rabiar y ambos bailando como si no hubiera pasado el tiempo, esoa videos son ahora un recuerdo vivo de la lucha de Olivia Newton John, siempre hermosa, simpática y dueña del escenario.

