De espaldas, Karol G sube la temperatura con su hermosura

Karol G revolucionó por completo las redes sociales con su radical cambio de look. La cantante colombiana dejó atrás su color de cabello azul y se tiñó de color rojo. Con este flamante cambio, los usuarios empezaron a buscar los parecidos.

Una de las famosas que fue citada por los internautas como musa inspiradora de Karol G es justamente la novia de su ex, Yailin La Más Viral. La cantante dominicana tuvo ese color en su cabello hace un tiempo atrás.

En las últimas horas, Karol G volvió a confirmar toda su belleza en las plataformas virtuales. La artista publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevaron todas las miradas de sus millones de followers de alrededor del planeta. La morocha posó desde una lujosa habitación luciendo un top deportivo negro y un pantalón de jean. La oriunda de Medellín complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Karol G posando. Fuente: Instagram Karol G.

Decenas de distintos emoticones fue el extenso y sencillo pie de foto que escogió Karol G de para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Esta mencionada publicación de la ex pareja de Anuel AA obtuvo en Instagram miles de likes 2 superando con facilidad la barrera de los 2.3 millones de corazones en tan solo horas. “Diosaaa del Olimpo, que peli azul no que pelo azul, usted se ve reina con ese pelo rojo, inalcanzable”, “Super mega hermosa con tu cabello rojo princesa te deseo lo mejor y que lleguen más éxitos en tu vida y bendiciones con el favor de Dios y no le pares a lo q dice lo gente con y q tu sepas q es mentira vive feliz eres la inspiración de muchas personas te amamos y sigue así súper bichita que ahora es que viene lo bueno pará ti felicidades” y “La pregunta es: Y que hago con la peluca azul que compre pal concierto en Canada en septiembre?” fueron algunos de los mensajes que recibió la compositora.