Daniella Navarro y Yolanda Andrade continúan pelea por sus opiniones de La casa de los famosos 2

La gala dominical de La casa de los famosos 2 estuvo ardiente, con el choque frente a frente de una de las críticas, la mexicana Yolanda Andrade y la última expulsada de la casa, la venezolana Daniella Navarro, ambas de mecha corta y el domingo que estuvieron frente a frente sacaron chispas.

Andrade y Navarro se vieron frente a frente y se dijeron lo que traían, por parte de Andrade, le espetó en la cara a la venezolana que el público se encargó de echarla, con apenas el 8 % del apoyo, razón por la que en redes sociales comenzaron a llamar a Daniella como “La 8 %”, así como recordarle que ni en su país la conocían, mientras aplaudía y hacía ademanes con las manos.

En tanto, Daniella se mostró agresiva y le mencionó que por fin descubría quién era Yolanda, además de decirle que no la conocía y que ella tenía una carrera de actriz de 14 años, mientras que a la conductora nadie la conocía.

La pelea fue detenida por Omar Chaparro y Héctor Sandarti y aunque continuaron lanzando indirectas, en el programa y no pasó de ahí, sin embargo, ya fuera de cámaras, ambas dieron sus puntos de vista respecto a lo que sucedió en la gala del domingo.

Navarro ofreció una entrevista para el programa ‘Hoy Día’, en la charla señaló que fue Yolanda Andrade la que inició el pleito, ya que “la retó con la mirada” y aunque ella se considera una persona tranquila, dijo que no permitiría ataques a su persona.

“Cuando me empezó a retar con la mirada, me le quedé viendo y por eso le pregunté ‘¿Quién es la señora Yolanda?’ y pues nada, se levantó. Ustedes saben que yo soy un condorito, yo soy tranquila, yo soy un amor, pero, si me encienden, me enciendo”, narró la venezolana.