Rosalía paraliza la red con sus curvas

Desde que Rosalía se convirtió en una de las cantantes más populares del mundo, todo lo que haga se vuelve viral y se llena de magía. Cada canción que logra que se conviertan en hit revolucionan las plataformas virtuales. Por ejemplo, es el caso de “Despechá”, que se estrenó el pasado 28 de julio, y ya superó los 6 millones de vistas en YouTube.

Recientemente Rosalía termino su gira Motomami World Tour" por toda España. El cierre de sus presentaciones se dio en el recinto Son Fusteret de Palma de Mallorca. Próximamente se presentará en la Argentina, con fechas el 25 y 26 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires. Unos días después pisará en nuestro país.

Rosalía posando. Fuente: Instagram.

Rosalía, que además de conquistar en los escenarios lo hace en redes sociales, fue noticia y no por su gira, si no por qué eligió cambiar su look y lucir el mismo peinado que la colombiana Karol G. La Bichota dejó atrás el azul en su cabellera para darle lugar a un rojo intenso y muchos de sus fans la han comparado con la artista calatana, quien ya llevaba este look desde mucho tiempo antes.

Días atrás, Rosalía fue tendencia en TikTok donde publicó un video en su cuenta que la tiene bailando su nueva canción. La artista que es novia de Rauw Alejandro lució un conjunto de top y minishort rosa pastel. En cuestión de horas, el clip superó los 800 mil likes y ya suma casi 10 mil comentarios.

Este video que fue furor, fue re posteado por Rosalía en Instagram, donde supera la barrera de los 21 millones de seguidores. Allí, la grabación pisa el millón y medio de me gusta y tiene comentarios de todas las latitudes.