Karely Ruiz se defiende de las críticas: "La que está engordando soy yo"

Vaya sorpresa que se llevaron los fans de Karely Ruiz al ver a su ídola envuelta en una polémica sobre su cuerpo, pues en redes sociales ha sido duramente atacada por su figura; sin embargo, la atención no se ha centrado en sus operaciones, de las que ha hablado abiertamente, sino por presuntos nuevos cambios en los que, según los usuarios, destaca un aumento de peso y la aparición de celulitis.

Y firme a su personalidad envió un fuerte mensaje a sus seguidores y haters, a quienes además les pidió que "no les debe de importar" si su cuerpo está pasando o no por transformaciones importantes. Por supuesto, su declaración no tardó en volverse viral en redes sociales, pues Karely Ruiz es la influencer más importante del momento y a pesar de las críticas sobre su figura, tiene una comunidad de fans más muy fiel que no dudó en expresarle todo su amor, cariño y respaldo frente a los malos comentarios.

Karely Ruiz, la estrella de Only Fans FOTO: Especial

El fuerte comentario lo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de seis millones de seguidores, al realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, quienes no dudaron en sacar el tema de su supuesto aumento de peso al debate, pero no desde la crítica, sino desde el apoyo. "Ignora los malos comentarios de tu físico, tú estás hermosa", se lee en la pregunta.

Por su parte, la estrella de OnlyFans no dudó en ponerle fin a la polémica y sumarse a los discursos virales en redes sociales de "no se habla sobre los cuerpos ajenos", pues dejó en claro que no le afectan las opiniones y que la gente no debería preocuparse por su figura.

"La que está engordando soy yo; la que está subiendo de peso, soy yo; la que tiene celulitis, la que... equis, soy yo así que no les debe de importar", dijo Karely Ruiz.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la modelo originaria de Monterrey habla con honestidad sobre su cuerpo y demostrado que ni siquiera le afectan las críticas por haberse operado, pues "no estamos para darle el gusto a nadie"; sin embargo, también se ha posicionado sobre los "cuerpos perfectos" dejando en claro que no existen y que es la imperfección lo que "nos hace perfectas".

En una publicación del 22 de junio, la influencer compartió una foto de su figura de hace unos años sobre la que destacó que fue tomada antes de someterse a cirugías y recordó que todas las mujeres son hermosas tal cual y son, pero que está bien querer modificar su cuerpo.

"Esta soy yo antes de operarme, bonita a mi manera y si decidí operarme fue por gusto y porque tuve la manera de hacerlo. Todas son HERMOSAS, dejen de acomplejarse y si tienen el dinero para operarse HÁGANLO, si quieren entrenar y tener cuerpo fit, háganlo. No estamos para darle el gusto a nadie, más que a nosotros mismos, todas tenemos imperfecciones y eso nos hace vernos PERFECTAS", escribió.

Esta es la foto con la que Karely Ruiz habló sobre la transformación de su cuerpo. (Foto: IG @karelyruiz)

