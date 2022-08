Karely Ruiz presume su belleza con minivestido negro de cuero

Karely Ruiz es la gran sensación en redes sociales, pues luego de triunfar en OnlyFans y conquistar a su público, su popularidad en Instagram también se ha incrementado no sólo por publicar probaditas de su contenido exclusivo, sino también por demostrar que es una amante de la moda. Y es que en más de una ocasión ha dejado a todos con la boca abierta, pero no por su belleza ni por su figura de impacto, sino también por causar furor con sus looks.

Y su última publicación en Instagram no fue la excepción, ya que la influencer conquistó la plataforma con un minivestido negro de cuero con el que una vez más demostró que es una amante de la moda y del buen estilo, pues se trata de una prenda viral entre las famosas, además es la tendencia favorita desde la primavera, que triunfó en verano y que se quedará hasta la temporada de otoño-invierno 2022-2023.

Por supuesto, lo que más llamó la atención de los fanáticos de Karely Ruiz es que el vestido cuenta con un impactante escote en la parte superior, por lo que no sólo quedan al descubierto unas largas piernas de impacto. Por supuesto, esta tendencia resulto más que perfecta para que la estrella de OnlyFans presumiera su figura y su belleza; eso sin mencionar que con esta prenda también dejó al descubierto todos sus tatuajes.

Karely Ruiz impone moda con minivestido de cuero

La prenda de cuero destaca por un escote strapless y con forma de corazón, un detalle bastante femenino y digno de una celebridad. Además, el minivestido cuenta en la parte superior con un tipo corsé para sacarle aún más provecho a la figura y demostrar que es una amante de la moda, pues los corsés también son tendencia desde hace meses.

Desde el coche, Karely Ruiz conquistó las redes con este look. (Foto: IG @karelyruiz)

En lo que respecta a la falda, el largo no supera un largo de medio muslo, lo que también convierte a este diseño en la opción perfecta para presumir unas piernas largas y torneadas como las de Karely Ruiz. Por otro lado, como cualquier otra diva, la influencer sabe que los accesorios son básicos para elevar el look y si en otras ocasiones le hemos visto un estilo con toques góticos por sus botas negras de plataforma y broches, en esta ocasión agregó otro tipo de complementos.

Se trata de un choker para adornar su cuello con un collar corto y en color negro, ideal para combinar con el minivestido de cuero. Para un look de impacto como este, la originaria de Monterrey presumió toda su belleza con un maquillaje muy sencillo y natural al llevar el rostro con máscara para pestañas y un labial rojo con el cual demostrar que es la mujer más hermosa y con el mejor estilo del país.

Fue tanto el furor que causó con este look en minivestido de cuero que tanto otros infleuncers como sus fanáticos la llenaron de halagos y comentarios positivos como "te quedó hermoso ese vestido", "qué guapa", "me encantas", "princesa" y "fan de ti" se lee en la publicación de Karely Ruiz que ya acumula más de 200 mil me gusta.

