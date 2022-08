Ángela Aguilar conquista la red con look ranchero de jeans y camisa a cuadros | Fotos

Ángela Aguilar se ha convertido en toda una diva en el mundo del espectáculo, pues además de su potente voz con la que hace temblar cualquier escenario y con la que conquistó a sus millones de fanáticos, poco a poco ha ido marcando tendencia en otros aspectos igual de importantes como lo es la moda. Y es que la intérprete de "En realidad" tiene un estilo propio muy característico que todos quieren imitar.

Lo anterior era algo que se veía venir, pues en los escenarios sus preciosos vestidos diseñados por manos mexicanas eran la sensación; sin embargo, en su día a día también sabe cómo sacarle provecho a su belleza, figura y a todas las tendencias del momento con las que se ha coronado como toda una fashionista que incluso luce las marcas de ropa más caras y exclusivas. Por supuesto, no todo es lujo, ya que Ángela Aguilar también ha sorprendido con los looks más casuales y por qué no, hasta uno ranchero.

Entre ellos destaca el último que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 8.7 millones de seguidores, que además de ser muy casual tiene el balance perfecto entre relajado y muy estiloso, por lo que no dudamos que pronto se convierta en el preferido de sus fans. La mejor parte es que es muy fácil de recrear e ideal para combinar lo anterior con un toque ranchero; por si fuera poco, sólo se necesitan básicos del guardarropa.

La cantante siempre presume el mejor estilo. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Así se debe usar lo ranchero al estilo de Ángela Aguilar

Por medio de una foto en sus historias de Instagram, la "princesa del regional mexicano" recordó a sus seguidores que este fin de semana tendrá un concierto en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, pero lo que se robó todas las miradas fue su look ranchero por las prendas, combinado con un maquillaje muy femenino y lleno de estilo, lo que lo convierte en la tendencia perfecta de la temporada.

Para esta ocasión, Ángela Aguilar apostó por unos jeans de tiro alto, ideales para marcar su minicintura y lograr que las piernas se vean más largas. Asimismo, agregó una playera negra de tirantes con detalles blancos en el cuello, misma que no dudó en fajar desenfadadamente dentro del pantalón para lucir perfecta.

Ángela Aguilar conquistó la red con este look. (Foto: IG @angela_aguilar_)

El toque final de este look es una camisa a cuadros con la que no sólo agregó un poco de color al atuendo, sino que también rompió con las formas entalladas del resto de prendas a la vez que una vez más demostró su pasión por la moda, pues lo oversize sigue estando en tendencia este verano.

Aunque este look ranchero es magnífico para un día de descanso en el que la comodidad y lucir arreglada sean factor, no podemos negar que también se trata de la combinación ideal para conquistar la temporada otoño-invierno 2022-2023; sin embargo, no se debe pasar por alto el gran truco de estilo de Ángela Aguilar, que es apostar por un maquillaje muy tendenciosos en el que se apueste por un rostro muy natural.

Para lograr lo anterior no hay nada mejor que aplicar un poco de rubor en los pómulos y nariz, además de unos labios nude, para que de esta forma toda la atención se centre en los ojos con sombras verdes aperladas y un poco de iluminador. Finalmente, en la imagen de Ángela Aguilar destacan unas pestañas de impacto y unas cejas orgánicas y delgadas.

