VIDEO: la vez que Gabriel Soto intentó cantar en "Hoy" y vivió un bochornoso momento

El actor mexicano Gabriel Soto recordó recientemente durante una entrevista el bochornoso momento que vivió el día en que asistió al programa "Hoy" y cantó para el público del matutino, sin embargo, su interpretación dejó mucho que desear y fue criticado con dureza por parte del auditorio.

Fue en una entrevista que concedió a Univisión donde Gabriel Soto, de 47 años, recordó aquella mañana en que cantó en el escenario del famoso matutino su canción "Todo me recuerda a ti", ese momento se convertiría en el más bochornoso que ha tenido en su extensa trayectoria artística y lo marcaría para siempre.

La escena ocurrió en febrero del año 2013, cuando el exesposo de Geraldine Bazán dio una lamentable interpretación musical al cantar su sencillo, que formaba parte de su álbum "Inevitable" y el cual había sido lanzado aquel mismo año. Después del episodio, Gabriel Soto reconocería que para hacer una interpretación en vivo se requiere de un ingeniero de audio quien tendrá que lograr que la voz se escuche bien.

Gabriel Soto recibió fuertes críticas del auditorio de "Hoy"

La controvertida escena ocurrió ante millones de televidentes que disfrutaban del programa "Hoy" y que quedaron decepcionados por el lamentable espectáculo, por lo cual comenzaron a dirigir duras críticas hacia el actor. Ahora, a casi diez años de vivir esta experiencia, Gabriel Soto reconoció que los comentarios le afectaron.

“Por un error de producción o de un momento, tomar una decisión que no estaba planteada así, de cantar en vivo en un programa de tele, que es complicadísimo”, habría declarado en aquel entonces el actor. Sin embargo, su fallida presentación quedó en la memoria del público y recientemente los usuarios de redes sociales viralizaron el video en internet.

Fue el pasado martes 2 de agosto, cuando se celebró el 24 aniversario del programa "Hoy", el matutino estrella de Televisa, cuando Gabriel Soto recordó el polémico momento y reafirmó que el error en su interpretación ocurrió debido a problemas técnicos: “Lo he dicho abiertamente, no soy el cantante que el mundo esperaba ni mucho menos soy entonado”, enfatizó durante la entrevista.

Soto declaró que ya había estado practicando previamente para que todo saliera bien: “Pero esa vez estábamos practicando todos los ensayos y lo hicimos con playback y cinco minutos antes de salir al aire se tomó la decisión, la productora tomó la decisión, de que fuera en vivo”, relató el famoso actor.

Finalmente, Gabriel Soto explicó que le hubiera gustado haber sabido previamente que en realidad no iba a hacer playback: “Entonces, no es justificación, pero si me hubieran dicho desde un principio que iba en vivo, pues se prepara todo para hacer una presentación en vivo, y no fue así”, concluyó.

