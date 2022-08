La hija de Marco Antonio Solís presume sus curvas y sacude el fin de semana

Beatriz Solís sigue muy activa en las plataformas virtuales demostrando toda su hermosura con cada nuevo contenido multimedia que comparte. Por su parte, su famoso padre compartió esta semana sus sensaciones tras un eufórico concierto de “Los Bukis” en Nueva Jersey, Estados Unidos.

“La huella de Los Bukis quedó plasmada para siempre en el @metstadium de New Jersey USA donde la Bukimania se dio cita para compartir esta experiencia única llamada: Una Historia Cantada. Simplemente Inolvidable!” señaló Marco Antonio Solís a través de un tuit el pasado lunes.

Hace unas horas, Beatriz Solís volvió a confirmar toda su hermosura en las comunidades virtuales. La artista publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todos los suspiros de sus millones de seguidores. La morocha posó desde un carro con una musculosa flúor que complementó con su cabello suelto y un make up glam.

“Selfieeeee de hoy #nofilterneeded que buen día ha sido hoy ” fue el corto y sencillo texto que escogió Solís de pie de foto para su mencionado post en la popular red de la camarita.

Beatriz Solís posando. Fuente: Instagram Beatriz Solís.

Esta mencionada publicación de la hija mayor de Marco Antonio cosechó en Instagram miles de likes superando con facilidad la barrera de los mil corazones en tan solo horas. “Good to hear my angel Dios te bendiga y cuide siempre”, “Siempre luciendo hermosa a pesar de todo, mantente bendecida ” y “Para ser Bonita no hace falta que te lo digan, basta con mirarte al espejo y NO compararte con nadie… you are unique in every aspect of your life and true beauty runs through your soul… blessings this beautiful evening” fueron algunos de los mensajes que recibió la influencer.