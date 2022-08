Karely Ruiz: 3 looks por menos de 300 pesos que te van a hacer lucir como modelo del momento

Karely Ruiz, quien hoy en día es considerada como una de las mujeres más famosas de las redes sociales y sin ser una artista, destaca por tener un cuerpo de diosa (apoyada por algunas cirugías) y por su enorme corazón, pues no ha sido ajena a las causas sociales.

Sin embargo, también ha llamado la atención su conjunto de atuendos que destacan por ser de tela breve, pero que la hacen lucir como toda una celebridad, pues entonan su figura a la perfección. Cabe destacar que son variados los diseños y siempre le han preguntado algunas de sus seguidoras en dónde los consigue, aunque nunca les responde.

No obstante, no es complicado dar con las tiendas que ofrecen varios de los outfits que Karely Ruiz utiliza para sus imágenes en Instagram o bailes en TikTok. Para sorpresa de muchos los costos de cada vestido no son nada elevados tomando en cuenta que al ser una reina en OnlyFans, no le va nada mal.

Tres atuendos económicos para lucir igual que Karely Ruiz

A continuación te presentamos tres atuendos accesibles para todos los bolsillos con los que la propietaria podrá lucir igual o más guapa que la mismísima Karely Ruiz.

Vestido de serpiente

Un vestido con estampado que asemeja la piel de una serpiente fue el elegido por la regiomontana para hacerse unas fotografías y ganar seguidores en Instagram. Cabe destacar que esto lo hace a manera de publicidad para su cuenta de OnlyFans, donde es toda una celebridad. El valor de esta prenda es de 164 pesos y se puede encontrar en Shein.

Vestido de serpiente de Karely Ruiz (Foto: @karelyruiz | Shein)

Vestido negro con dragones rojos

Al parecer la tienda mencionada es la favorita de Karely Ruiz, pues uno de los vestidos que generó mucha espectación fue uno de color negro con dragones chinos de color rojo. El diseño es ideal para salir de antro, pero lo mejor es su costo: 150 pesos. SE recomienda estar atentos a los descuentos que ocasionalmente maneja el lugar, por lo que podría tener una rebaja nada despreciable.

Karely Ruiz fue la sensación con su atuendo oscuro (Foto: Instagram @karelyruiz)

Karely Ruiz, la sensación viste de morado

Otra de las tiendas favoritas de Karely Ruiz es H&M donde se manejan varios diseños y con precios de todo tipo. En este caso, la joven de 21 años decidió hacer uno de sus bailes al estilo de reguetón para su cuenta de TikTok, pero destaacó el outfit que se puso: un vestido morado con detalles en lila.

Aunque el costo es de 500 pesos mexicanos, el modelo no se encuentra en existencia en nuestro país. Cabe destacar que podría salir más económico si se pide por paquetería desde otras partes. Colombia es uno de los países donde está a la venta.

Precio de la prenda en Colombia (Foto: Captura de pantalla)

Karely Ruiz bailando con la prenda para su TikTok (Foto: Captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

"Hachiko de La Raza": la historia del perro que espera a su dueña fuera del Metro, pero ella no llegará | FOTO

Niurka ahora se lanza contra la grafóloga que la analizó; ella le responde que le falta sexo | VIDEO

Ninel Conde: la FOTO de joven en un certamen de belleza y sin operaciones