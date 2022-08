Curvy Zelma paraliza Instagram en escotado bikini y da cátedra de estilo

Curvy Zelma se ha colocado en las redes sociales como un referente de moda, y es que con cada uno de los atuendos que comparte en sus cuentas oficiales se luce como fashionista, y así sucedió con su foto en escotado bikini con la que dio cátedra de estilo y paralizó Instagram.

La cantante y conductora, actualmente destaca en la pantalla chica y en plataformas como un referente para las mujeres plus size, pues demuestra que el estilo no tiene nada que ver con la talla, y se luce con los mejores looks, como lo hizo en los últimos días durante su celebración de cumpleaños.

Curvy Zelma se luce en bikini y paraliza Instagram

Zelma Cherem, nombre real de la presentadora que cumplió 31 años el pasado 1 de agosto, con una de sus recientes publicaciones conquistó a sus 728 mil seguidores posando con un outfit perfecto para un día de descanso desde la alberca, pues presumió un escotado bikini de top negro y panty multicolor.

Curvy Zelma se luce en coqueto bikini y enamora las redes. Foto: IG @curvyzelma

"Cool Kid (chica fría). #curvyzelma #curvylovers #curves #beauty #bikini #beautybeyondsize", fue el texto y los hashtags con los que Curvy acompañó la instantánea con la que dejó claro que no sigue los estereotipos impuestos por la sociedad y el mismo medio del espectáculo, pues confirma que está orgullosa de sus curvas.

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde", cada día gana más seguidores y fans en redes sociales como Instagram, plataforma que paraliza con los atuendos que presume, como su outfit de bikini que en otra imagen dejó ver que también combinó con mucho estilo con un vestido deshilado.

La guapa colaboradora de "Venga la Alegría", es un ícono para las chicas plus size, pero también es un ejemplo de amor propio y confianza, como lo confirmó con sus más recientes instantáneas captadas en su fin de semana de festejo que pasó en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato.

