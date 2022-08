VIDEO: Niurka ahora se lanza contra la grafóloga que la analizó; ella le responde que le falta sexo

Desde que se formó la pareja entre Juan Vidal y Niurka Marcos, han generado polémica por sus declaraciones. En este caso, se le fueron fuerte a la yugular a Cynthia Klitbo, expareja del dominicano, después de acusarlo de maltrato y haberle quedado a deber dinero.

Fue así como se hizo una guerra de dimes y diretes entre ellos en donde salió embarrado el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, pues la cubana lo acusó de estar de lado de la actriz. Esto lo aclaró desde un momento argumentando que ambas son grandes artistas y que las quiere por igual, así como que no tiene ninguna preferencia.

Sin embargo, durante una de las emisiones del programa De Primera Mano se invitó a la grafóloga Maryfer Centeno para que hiciera un análisis del lenguaje corporal de la pareja que se unió en "La Casa de los Famosos", pues es expresan más de lo que han declarado ante los medios de comunicación.

Entonces la experta aseguró que ambos sobre actúan, pues una pareja realmente enamorada no luce de la misma forma que ellos. De igual forma mencionó que ambos buscan ser los protagonistas y que su contacto es mínimo. Sin embargo, aseguró que la verdadera protagonista es Niurka por tener un aspecto natural y sobreprotector, algo que no se ve en Juan Vidal, quien luce acartonado a lado de ella.

Niurka le responde a Maryfer Centeno

No pasó mucho tiempo para que Niurka Marcos se manifestara en contra de Maryfer Centeno, quien no se guardó nada durante su análisis, y le mandó un audio al comunicador para que a su vez se lo pasara a la también abogada.

En este caso la ex del productor Juan Osorio le aseguro que tiene una vida sexual intensa a lado de Juan Vidal e incluso la invitó para que "disfrute de cómo se bañan y comen juntos". Sin embargo, no tardó en sacar el lenguaje coloquial y terminó insultándola.

Pero las cosas no se quedaron así, pues Maryfer Centeno dijo que respondería a los hechos y no entraría en polémicas innecesaria. Para empezar citó la popular frase "dime de qué presumes..." para después mencionar que de ser cierto que ella tiene dicha intensidad en la cama con el actor, no estaría tan irritable y no le importaría lo que ella le dice.

De igual manera, por la hora en la que mandó el audio (por la madrugada), no tendría que hacerlo sino que debería estar ocupada con "el delicioso y no mandando audios" por lo que está cayendo en contradicciones.

