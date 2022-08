Eduin Caz fue hipnotizado, ¿gracias a eso debe el éxito de Grupo Firme?

Sin duda alguna, Grupo Firme es una de las agrupaciones más exitosas del momento y esto gran parte se debe al esfuerzo y dedicación de sus integrantes, sin embargo, pudiese tratarse de algo más.

Y es que en redes sociales circula un video en donde Eduin Caz acepta haber sido hipnotizado en donde luego de haber participado en este ejercicio el especialista le prometió mejorar sus habilidades artísticas.

Aunque la mayoría de las personas aseguran que las conferencias de hipnotización y este tipo de ejercicio no sirven y son solamente charlatanes que usan a la gente para generar dinero, Eduin Caz asegura que si sirve.

Y es que de acuerdo con el hipnotista Jhon Milton, el secreto del éxito de Eduin Caz fue haber desbloqueado su mente a través de la hipnosis, y es que asegura que el líder lleva hipnotizándose por cuatro años en las presentaciones de éste especialista.

"Al principio cuando vine, vine a divertirme ¿verdad?, entonces me quedé dormido le dijeron que yo cantaba y me dice: ‘vas a tenía mejoría en tu voz, vas a poder llegar a notas que no alcanzabas antes, todo va a ser diferente, vas a ser más alegre de lo que eres, porque yo subí e hice un desastre, he estado pasando por cosas magníficas como mi carrera como Grupo Firme, pues ¿qué le puedo decir? Las pruebas están dadas…sí yo si lo recomiendo por que es algo verdadero yo no le puedo echar mentiras yo acabo de estar aquí arriba…”dice Eduin Caz tras haber sido hipnotizado