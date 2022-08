Eduin Caz y el valioso consejo que Larry Hernández le dio para para dejar de beber alcohol

Eduin Caz ha desarrollado varios problemas de salud a raíz de su gusto por la fiesta y el alcohol, por lo que desde hace un tiempo empezó una rutina más saludable basada en dieta y ejercicio, además de abstenerse de tomar algunas bebidas embriagantes.

Pero de vez en cuando el cantante y vocalista de Grupo Firme hace desarreglos y se permite disfrutar de algunas cervezas, tequila u otros destilados. Es el propio famoso quien da a conocer a través de sus redes sociales las fiestas en la que participa con sus amigos y familiares, además de otras que él organiza.

Preocupado por su amigo, Larry Hernández confesó que ha tratado de ayudar y aconsejar a Eduin Caz sobre su fascinación con el alcohol, el intérprete de “Baleado”, “Que te caiga el 20” y “Arrastrando las patas”, dijo que le recomienda al joven de 28 años que no se meta con cosas que causan vicios.

Larry Hernández declaró que ha regañado en varios momentos al artista famoso por canciones como “Ya supérame”, “El amor no fue pa’ mi”, “El toxico” y “El último trago”, no está de acuerdo en su forma excesiva de beber, es por lo que el sinaloense agrega que lo aconseja de forma positiva y con el objetivo de que sea alguien más saludable.

“Yo en lo personal le he dado consejos que en su momento se han requerido, los consejos son los que deben entender él y aplicarse”, comentó y después recordó un momento en el que no le permitió beber. “Hace poquito estábamos ahí en Cancún y él iba a ser parte de un negocio y ya quería tomar y estábamos yo y su abuelito ‘hey no puedes tomar”.