"Verónica Castro fue madrina de mi boda", Victoria Ruffo revive la polémica boda falsa con Eugenio Derbez

Victoria Ruffo revivió su polémica boda con Eugenio Derbez, con quien ella asegura se casó en los años 90. La actriz bromeó al respecto en una conferencia de prensa, sin embargo, ha acaparado la atención de los medios de espectáculos debido a que estas declaraciones se dan en el marco de la hospitalización del actor y comediante.

La protagonista de "Corona de lágrimas" y el creador de "La Familia P.Luche" se conocieron en 1989, posteriormente iniciaron un romance que dio como resultado el nacimiento de José Eduardo Derbez. Sin embargo, previo a la llegada de su hijo, la pareja decidió organizar una boda para evitar el escándalo, la cual, de cuerdo al comediante, fue falsa, pues los "casó" un actor que fingió ser el sacerdote.

Victoria Ruffo revive la polémica boda falsa con Eugenio Derbez

La llamada "reina de las telenovelas" se encuentra promocionado la segunda temporada de "Corona de lágrimas", y fue en la conferencia de prensa de la telenovela que la actriz, de 60 años, habló sobre la boda la que sí fue "real", con Omar Fayad, actual gobernador de Hidalgo, en la cual fue madrina Verónica Castro, quien es una de sus grandes amigas del medio.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no tuvieron una buena relación tras separarse Foto: Especial

“Efectivamente, ella fue mi madrina en la boda… ¡la de a deveras! porque hubo otra que quién sabe, pero ella fue en la de a deveras”, dijo Ruffo al referirse en tono de broma a la eterna polémica por la “boda falsa” con Eugenio Derbez, quien asegura que la actriz estaba enterada de que la ceremonia no era real, sin embargo, ella lo ha negado desde que se separaron hace varios años.

Estas declaraciones surgen, mientras el protagonista de "No se aceptan devoluciones" está hospitalizado debido a que fue intervenido quirúrgicamente a causa de un accidente, del que no se saben muchos detalles; sin embargo, varios de sus compañeros ya le enviaron buenos deseos para que se recupere lo más pronto posible.

“Verónica Castro es una mujer que admiro mucho, se me hace una mujer estupenda, maravillosa y le agradezco que haya estado en mi boda como madrina”, indicó Vicky, como le dicen de cariño sus fanáticos y compañeros, sobre su relación actual con la protagonista de "Rosa salvaje", quien también es una de las celebridades más queridas del medio del espectáculo.

Victoria Ruffo se casó con Omar Fayad y tuvo dos hijos Foto: Especial

Victoria Ruffo agradece el apoyo de sus fans

Ahora que está de regreso en "Corona de lágrimas 2", Victoria Ruffo le agradeció a sus fanáticos quienes la apoyan en todos sus proyectos, no sólo en la televisión, sino también en las redes sociales, pues hay que recordar que hace algunos meses se volvió la sensación en TikTok debido a sus divertidos bailes, con los que cautivó a las personas que la seguían desde hace muchos años y a las nuevas generaciones.

"No me queda más que agradecer a toda esa gente que hace yo sea tendencia, qué maravilla que sigan mis novelas. La Queen me la pusieron las fans, las niñas… no sé si lo merezco pero lo agradezco mucho”, dijo sobre el nuevo apodo que le dieron en internet, que también es una muestra de cariño y resume su larga trayectoria en el medio artístico.

