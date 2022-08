Niurka intenta besar a una conductora imitando a Bad Bunny y es rechazada: “No quiero, no me pueden obligar” | VIDEO

Niurka Marcos protagonizó un incómodo momento en pleno programa, pues la conductora Alejandra Jaramillo rechazó el beso que la vedette intentó darle en los labios para imitar lo que hizo Bad Bunny en los MTV Video Music Awards 2022 con uno de sus bailarines.

El cantante puertorriqueño dio de qué hablar por su presentación en los VMAs el pasado domingo, pues besó a una bailarina y a un bailarín en pleno escenario como parte del show. Aunque es algo que han también han hecho artistas como Belinda, Madonna, Britney Spears y Cazzu esto sigue generando controversia, por lo que Niurka defendió a Bad Bunny.

La vedette, de 54 años, acudió como invitada al programa “Siéntese Quien Pueda” en donde externó su opinión sobre el beso del reguetonero y con el propósito de mostrar que no hay nada malo en ello se levantó de su asiento e intentó hacer lo mismo con la conductora Alejandra Jaramillo, quien de inmediato la rechazó.

“Yo puedo hacer así, si me dan permiso”, dijo Niurka mientras se aceró a la presentadora ecuatoriana para tomarla de la cara, pero ella logró esquivarla y de inmediato se negó: “No, pero si no quiero no me pueden obligar, yo no quiero darle ningún beso”.

Niurka defiende a Bad Bunny

Sobre lo que sucedió en el escenario de los VMAs, fiel a su estilo la llamada "mujer escándalo" defendió al intérprete de "Ojos Lindos" y aseguró que no existe nada de malo en ello, pues hay personas que hacen más daño con sus actos y eso se trató de un beso.

“Existe hoy en día la igualdad de géneros, existe hoy en día darse amor en la humanidad. Estamos criticando un beso, pero escuchen bien lo que les voy a decir: por qué no critican mejor cómo destrozan imágenes, cómo aplastan carreras y no tienen que dar un beso. Mejor preocúpense de cómo le han dado en la torre a tantas familias en la industria, cómo este hombre ha sufrido con su hijo, eso es lo que le tienen que dar, no a un beso”, dijo.

Los comentarios no se hicieron esperar y en redes sociales los internautas aplaudieron las palabras de la actriz, aunque también recibió fuertes críticas por el beso que intentó darle a la conductora. “Bien, mi Ale... No pueden obligarle a algo que no quiere” y “Feliz por ti, mi Alex, te amamos por ser así siempre”, fueron algunos de los mensajes.

Alejandra Jaramillo rechaza a Niurka. Foto: Instagram @ale_jaramillo

