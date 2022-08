Livia Brito: Suspenden su audiencia por agresión a un paparazzi; estos son los detalles

El conflicto legal que mantiene Livia Brito por agredir a un paparazzi en las playas de Cancún junto a su novio, Mariano Martínez, sigue dando de qué hablar ya que este martes 30 de agosto se suspendió la audiencia en la que el fotógrafo presentaría testigos y pruebas a su favor.

En junio de 2020 la actriz de “La Desalmada” fue blanco de críticas tras ser acusada de agredir a Ernesto Zepeda por haberle tomado fotografías mientras estaba de vacaciones con su novio. De acuerdo con el paparazzi, Brito y Mariano Martínez le robaron sus pertenencias y rompieron su equipo de trabajo, por lo que presentó una denuncia contra ambos.

Este martes se realizó en la Ciudad de México la audiencia luego de que se reabriera el caso de Ernesto Zepeda, quien señaló ante los medios de comunicación que se vivió un incómodo momento a su llegada ya que se percató de que Livia Brito y su novio estaban platicando con la jueza antes de comenzar.

Suspenden audiencia de Livia Brito. Foto: Instagram @liviabritopes

La molestia incrementó cuando de manera repentina se canceló y reprogramó la audiencia para noviembre pese a que aún quedaba tiempo para que Zepeda presentara pruebas y los testigos que habían viajado desde Estados Unidos para declarar a su favor aunque ante las cámaras detallaron lo ocurrió en las playas de Cancún en el verano de 2020.

¿Qué pasó?

El paparazzi relató a través de redes sociales en junio de 2020 que se acercó a la actriz y su novio para tomarles una foto, sin embargo, reaccionaron de manera violenta al exigirle que borrara las imágenes y ante su negativa comenzaron a golearlo y rompieron parte de su equipo de trabajo.

“Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad; me sentí vulnerable al percatarme que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido, le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones, y al encontrarme con una negativa y en argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó, reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él”, dijo la actriz.

En 2021 se realizo una audiencia en la que la jueza de control Silvia Verónica Solís Lizama falló a favor de Livia Brito y dictó orden de no vinculación no vinculación a proceso, pues determinaron que la exposición de la imagen sin autorización viola el derecho de la dignidad humana. Ante este resultado, Zepeda realizó una apelación por la que hace poco reabrieron su caso.

