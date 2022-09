Karely Ruiz revela que la rechazaron en Acapulco Shore: “No me voy a agüitar”

El éxito y popularidad de Karely Ruiz en redes sociales es cada vez más intenso y cualquiera pensaría que esto le abriría las puertas a uno de los programas más populares, sin embargo, la estrella de OnlyFans reveló que fue rechazada para participar en la nueva temporada de “Acapulco Shore”.

El polémico show de fiestas, excesos, playa y coqueteos entre sus participantes lanzó su primera temporada en septiembre de 2014 y logró impulsar la fama de otros influencias como Manelyk González, Brenda Zambrano, Karime Pindter y Luis “Potro” Caballero, quien participó recientemente en “La Casa de los Famosos 2”.

Aunque todo indica que Karely Ruiz no cumple con el perfil que buscan, pues la famosa modelo originaria de Monterrey fue rechazada tras hacer casting y así lo reveló a través de un live en su cuenta de Instagram donde recibió el apoyo de sus seguidores y aseguró que eso podría ser señal de que un gran proyecto se avecina para ella.

Rechazan a Karely Ruiz en "Acapulco Shore". Foto: IG @karelyruiz

“No, no me aceptaron en ‘Acapulco Shore’, pero no importa. No me voy a agüitar, vienen oportunidades más ching****, por algo pasan las cosas. Yo siempre he dicho que por algo no pasan las cosas, por algo no me aceptaron, a lo mejor algo iba a pasar en ese programa que no sé”, dijo.

A través de un tráiler en el que se ha referencia al drama con el que son conocidas las telenovelas mexicanas, algunas de las estrellas del reality show presentan la temporada 10 que se estrenará en punto de las 22:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) el próximo 27 de septiembre.

En esta ocasión Puerto Vallarta será testigo de los excesos y el regreso de famosos como Karime Pindter, Jacky Ramírez, Eduardo “Chile” y Jawy Méndez, quienes darán de qué hablar junto a Fer Moreno, Abel Robles, Elizabeth Varela y Ricardo Ochoa, entre otros.

