Karely Ruiz regala útiles escolares y se gana el corazón de miles de internautas: FOTOS

Karely Ruiz se convirtió en tendencia en redes sociales durante las últimas horas debido a que dio una nueva muestra del desarrollado sentido social que posee pues ahora la atractiva modelo de OnlyFans fue captada regalando útiles escolares en una de las zonas más desfavorecidas económicamente de Nuevo León, por lo que la también influencer se ganó el respeto de miles de internautas quienes la reconocieron por su solidaridad.

Fue el pasado fin de semana cuando Karely Ruiz dio a conocer que recibió múltiples mensajes de madres de familia pidiéndole apoyo para compras los útiles de sus hijos y en respuesta, la bella modelo señaló que regalaría kits de útiles en diferentes partes de Nuevo León pues de esta manera podría apoyar a muchas más familias para disminuir el impacto económico del regreso a clases y fue hasta la tarde del martes 30 de agosto cuando la también conductora cumplió su palabra y regaló cuadernos, lápices, plumas, colores y otros objetos de papelería.

Karely Ruiz asistió personalmente a entregar útiles escolares. Foto: Especial

La colonia Las Cometas de Ciudad Benito Juárez en Monterrey fue la zona a la que Karely Ruiz asistió personalmente para entregar decenas de kits a niños y madres de familia, quienes hicieron largas filas para ser beneficiados con este apoyo, además, no desaprovecharon la oportunidad y de paso se tomaron la foto del recuerdo con la famosa influencer.

Cabe mencionar que, Karely Ruiz no compartió ninguna foto o video de su solidario acto pues en más de una ocasión ha reiterado que no pretende lucrar con este tipo de acciones, las cuales, hace “de corazón”, no obstante, en redes sociales diferentes personas que fueron beneficiadas por estos kits han compartido fotos del evento y es ahí donde se han visto diferentes mensajes dirigidos a la modelo en los que se le reconoce por su desinteresada labor altruista.

Así eran los kits de útiles escolares que entregó Karely Ruiz. Foto: Especial

“Una verdadera influencer”, “Eso pasa cuando se hacen famosas a las personas correctas”, “¡Qué gran corazón tiene Karely!”, “Eso es humildad” y “Más Karelys en el mundo, por favor”, son algunos de los comentarios que recibió Karely Ruiz.

Otras muestras de solidaridad de Karely Ruiz

Como se mencionó antes, además de bella y carismática, Karely Ruiz ha demostrado en más de una ocasión que tiene un gran corazón y que no es ajena a causas sociales pues hace apenas unos meses se ganó el corazón de todo el internet debido a que se ofreció a pagar una sesión de quimioterapias a un joven que está luchando contra el cáncer, a quien conoció personalmente para entregarle diferentes regalos.

Karely Ruiz ha demostrado ser una mujer más que solidaria. Foto: IG: karelyruiz

Tras la intensa sequía por lo que atravesó el estado de Nuevo León, Karely Ruiz también decidió ayudar a una de las zonas más afectadas y personalmente entregó garrafones de agua potable y se sabe que también apoyo a algunas familias con despensas, cabe mencionar que en ambos casos tampoco publicó nada al respecto pues solo lo hace con el afán de ayudar sin esperar conseguir nada a cambio.

SIGUE LEYENDO:

Yuliett Torres: 5 bikinis con los que la amiga de Karely Ruiz desafía la censura de las redes

Yanet García: Este es la fortuna que genera al mes solo con OnlyFans

Celia Lora: Esta es la exorbitante cantidad que gana al mes por sus candentes FOTOS en OnlyFans