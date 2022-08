Karely Ruiz paraliza TikTok con revelador escote y jeans blancos: VIDEO

Karely Ruiz robó miles de suspiros en TikTok gracias a su última publicación que realizó en dicha plataforma, la cual, se trató de un video en el que apareció realizando un sensual baile, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el espectacular outfit con el que presumió todos sus encantos y a la vez impuso moda, por lo que la atractiva modelo de OnlyFans dejó en claro que además de hermosa también tiene un desarrollado sentido de la moda.

Como se mencionó antes, fue a través de TikTok donde Karely Ruiz publicó el video en cuestión, el cual, aunque fue breve, tuvo una gran repercusión entre los usuarios de esta plataforma. En dicho clip, la atractiva influencer regiomontana realizó un lip sync de la canción llamada “Cuatro babys”, la cual, es interpretada por Maluma, Trap Capos, Noriel, Bryant Myers y Juhn, no obstante, mientras cantaba la modelo realizó algunos movimientos más que seductores, no obstante, lo que verdaderamente enloqueció a sus seguidores fue el espectacular outfit que estaba utilizando.

Karely Ruiz utilizó unos jeans blancos que eran sumamente entallados, no obstante, la prenda que se llevó toda la atención fue una diminuta blusa de tirantes en color verde, la cual, tenía como principales características un pronunciado escote que dejó al descubierto dodos los encantos de la influencer, además, dicha prenda también era más que corta por lo que se pudo ver el abdomen de la también conductora.

La atractiva colaboradora de "Es Show" se mostró más que orgullosa de su outfit y lo calificó como un “10/10” en la descripción de su video, el cual, ya acumula cerca de 900 mil reproducciones y más de 100 mil likes. Cabe mencionar que, como era de esperarse, los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas los buenos comentarios para la estrella de OnlyFans.

“¡Qué guapa!”, “Cada día más hermosa”, “La sensualidad hecha mujer”, “Todo un bombón”, “Eres una reina” y “Toda una diosa” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Karely Ruiz.

Karely Ruiz da nueva muestra de su altruismo

La tarde del martes 30 de agosto, Karely Ruiz sorprendió a los habitantes de la colonia Las Cometas de Ciudad Benito Juárez en Monterrey pues acudió personalmente para regalar kits de útiles escolares a los niños con el único objetivo de disminuir el impacto económico del regreso a clases entre las familias de la zona, la cual, es una de las menos favorecidas económicamente de Nuevo León.

Karely Ruiz se llevó el reconocimiento de miles de internautas. Foto: IG: karelyruiz

Cabe mencionar que Karely Ruiz no publicó nada de su buena acción en sus redes sociales debido a que aseguró que si hacía esto era porque le nació “de corazón” y no por lucrar o ganar seguidores, no obstante, en diferentes plataformas se hicieron virales fotos de la modelo entregando útiles y fue ahí donde fue reconocida por su labor altruista.

“Una verdadera influencer”, “Eso pasa cuando se hacen famosas a las personas correctas”, “¡Qué gran corazón tiene Karely!”, “Eso es humildad” y “Más Karelys en el mundo, por favor”, son algunos de los comentarios que recibió Karely Ruiz.

