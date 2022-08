Hell and Heaven 2022: iniciará la preventa para ver a bandas como KISS o Judas Priest en México

El festival de metal más grande y resistente de la zona metropolitana está muy cerca de realizarse. Este año, luego de un gran parón por la pandemia COVID-19 que puso en jaque a todo el mundo, presentará un total de 3 días de completa fiesta metalera, skata y rocanrolera.

El Hell and Heaven Metal Fest, está previsto para los días viernes 2 de diciembre, sábado 3 y domingo 4 en las instalaciones del Foro Pegaso, Metepec, Toluca, Estado de México, donde se presentarán decenas de bandas que probablemente no vuelvas a ver en un buen rato por estas tierras.

Solo con leer las cabezas del line up podemos notar la calidad: Scorpions, reunión de Pantera, Slipknot, Judas Priest, Kiss con su último concierto en México, Megadeth, Mercyful Fate, Bad Religion, Ska-P, Panteón Rococó, POD, Stryper, Behemoth, Trivium, Messhuggah, Arch Enemy, Epica, entre muchos otros.

Kiss tendrá su último concierto en México. Crédito: Gabino Acevedo / Cuartoscuro

Precios por un abono de 3 días

De acuerdo con la página, habrá un total de 4 fases que respetarán para todos los boletos. Cada una de las fases no tiene un número de entradas límite como tal, pero una vez que se agoten las destinadas para ello entonces iniciará la siguiente en escala de precios sin aviso previo a los usuarios. La fase de preventa acaba el 2 de septiembre.

También es importante que sepas que por el momento no se han revelado los precios, las fases ni tampoco las fechas para que puedas adquirir tus boletos por cada uno de los días, en caso de que no tengas interés por asistir a la jornada musical completa. Por último, los precios que a continuación se describen no tienen agregado los cargos por servicio e IVA.

La fase de preventa tendrá costos de 3,200 pesos; 6,800 pesos en sección preferente y 7,200 pesos en VIP.

La segunda fase irá de los 3,800 pesos en general a los 7,400 en preferente y al final los 8,900 del VIP.

La tercera fase va de los 4,200 pesos en general a los 8200 pesos en preferente y 9,200 pesos en VIP.

La última fase empezará con los 5,500 pesos de general, 8,900 de preferente y 9,800 de VIP.

Los beneficios por sección

En cuanto a cada una de las secciones, fueron distribuidas así de acuerdo con los beneficios que te otorgarán dentro de las instalaciones del Foro Pegaso. La más sencilla de todas es la general, donde tendrás acceso a las zonas permitidas, todas las activaciones, experiencias de patrocinadores y juegos mecánicos.

Sin embargo, el preferente ya agrega zonas cercanas al escenario principal, mientras que el VIP cuenta también con acceso preferencial, zonas exclusivas como una plataforma elevada que tendrá una buena vista del escenario, barras, meseros y baños privados.

Lo más interesante de la sección VIP es que tendrás un acercamiento meet & greet con las bandas del festival, aunque todavía están por confirmar los nombres de los artistas que se reunirán con sus fanáticos. También podrás entrar al after party del evento una vez que culminen los conciertos.

El festival retomará sus actividades tras una pandemia por COVID-19

Cómo comprar boletos

Como en cada uno de los conciertos en México, tendrás que formarte en una fila virtual dentro de la boletera Hell Ticket. Una vez ahí, prepara tu tarjeta BBVA Bancomer, pues únicamente sus tarjetahabientes podrán tener acceso a la preventa. Además, con tu compra tendrás otro beneficio que es el de 3 y 6 meses sin intereses.

Recuerda que no hay otra forma de adquirir tus boletos que no sea por la página oficial del evento, ya que no cuentan con una boletera externa, ni tampoco páginas de internet que lleven nombres diferentes al del evento, o bien, con terceros que pudieran llegar a ofrecerlos por las redes sociales.

