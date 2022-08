Galán de telenovelas subió 20 kilos y estuvo en silla de ruedas, ahora reaparece en "Hoy" y tendrá protagónico

Dentro del gremio del espectáculo es frecuente que se den a conocer historias de famosos que atraviesan por complicados momentos de inestabilidad física o entorno a su salud, esto especialmente porque se sabe que dentro del mundo de las estrellas se vive en constante estrés.

Este fue precisamente el caso del actor y exgalán mexicano Jorge Salinas, quien a finales de 2021 dio a conocer que tras haber terminado su participación en la telenovela “S.O.S. me estoy enamorando”, iba a dar inicio a una estricta dieta para bajar los kilos de más que ganó cuando atravesó una complicada etapa en su salud.

Es de recordar que a inicios del año pasado, el actor mexicano fue captado en los primeros meses de este año por los paparazzi sosteniéndose de un bastón e incluso se movía con una andadera y con silla de ruedas, esto especialmente por problemas relacionados con su espalda.

Jorge Salinas subió de peso derivado de problemas de salud. Foto: Despierta América

“Tengo un tema ahí, en la espalda lumbar, pero no es nada grave, o sea, si hay algunos temas de recomendaciones de cirugía y no. Médicos cirujanos me dicen ‘es tiempo ya’, hay otros que me dicen ‘espérate un poco’, pero lo que hay que hacer primero es estar en paz”, explicó el artista durante su encuentro con la prensa en 2021.