Emilio Osorio da “probadita” de su música

Con 19 años, Emilio Osorio ha trabajado en más de cinco telenovelas, participado en series de televisión y recientemente interpretó al cantante Alejandro Fernández en la bioserie “El último Rey”, dirigida por su papá, Juan Osorio, y ahora decidió seguir su camino en la música.

El joven lanzó su segundo álbum titulado “E2” que se conforma de 12 temas, y del cual se desprende el sencillo titulado “Sea lo que será“, el cual presentó el 24 de junio, fecha muy especial para él porque celebró el cumpleaños de su padre y por eso decidió, “dar una probadita de este disco”.

“El disco completo sale el 23 de septiembre, y lo presentaré en el Centro Cultural Roberto Cantoral, ese mismo día”, comentó en entrevista el cantante, mientras que prepara una gira que hará en Sudamérica, después de la presentación del álbum.

Emilio a su corta edad es consciente de que ser hijo de personas famosas tiene muchos riesgos, sobre todo el recibir comparaciones y críticas, pero asegura que se enfoca en lo constructivo, “no hay nadie que no recibe comentarios negativos, entonces pienso que mi trabajo está más bien en leer comentarios críticos, que me aporten algo, y no perder mi esencia, porque si no no voy a sobresalir”.

Esa fortaleza la ha demostrado a lo largo de su carrera, con personajes controvertidos y polémicos, como Aristóteles Córcega en “Mi marido tiene familia” o Alejandro Fernández en la serie sobre Vicente Fernández, “no somos solamente los actores los que hacen el trabajo, es también gracias a los directores y escritores, y a mi papá Juan que es un productor involucrado en todas sus escenas”.

Emilio estuvo involucrado totalmente en la producción y creación de los temas de su nuevo disco y por eso realizará un concierto titulado “No es un adiós“, además está preparando sorpresas en cuanto a colaboraciones con otros artistas.

DATOS

En este disco Emilio se involucró totalmente en la producción.

Se presentará el 23 de septiembre en el Roberto Cantoral.

Viajará a Sudamérica para presentar una gira promocionando E2.

