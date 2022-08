Netflix: La película más CONMOVEDORA que arrasa en la plataforma por su intensa historia |Tráiler

Netflix busca constantemente renovar su contenido en cuanto a series y películas se trata; cada mes suelen cambiar los audiovisuales que van desde los clásicos de romance y drama hasta las de ficción, terror y suspenso; ahora hemos hecho la selección de una cinta que te conmoverá con su historia, y que ahora ocupa el lugar número 10 dentro del top 10 de lo más visto en México.

Para este 3 de agosto, la recomendación viene de la mano de una cinta de 2017 protagonizada por Julia Roberts, Jacob Tremblay y Owen Wilson. Se trata de una historia "Extraordinaria" que justamente fue su título en español, basada en el libro homónimo de Raquel Palacio.

¿De qué trata "Extraordinario"?

Estamos hablando de Wonder, la historia de August "Auggie" Pullman, un niño de 10 años que jamás ha ido a una escuela "normal" pues padece de una condición por la cuál su rostro no luce igual al de otros niños y es el motivo por el cual sus padres no quieren soltarlo en el mundo de un niño de su edad.

Debido a la "disostosis mandibulofacial" ha sido sometido a 27 cirugías, lo que hace que lucir su rostro no sea sencillo, por lo que un casco de astronauta se convierte en el mejor de los aliados. Esta historia lleva a la empatía, a situarse en los diversos papeles que tienen que ver con la condición de Auggie y a reflexionar el papel de la estética y lo socialmente aceptado.

Una cinta conmovedora

La cinta se realizó con un presupuesto de 20 millones de dólares y alcanzó en taquilla un total de 305 millones 937 mil dólares. La garantía viene con actores de la calidad de Julia Roberts y Owen Wilson a quien verlo en un papel como este sorprende, pues la comedia ha sido su trabajo principal en el cine.

Wonder es una película ideal para ver en familia, no dejes pasar la oportunidad; aquí te mostramos el tráiler de la aclamada cinta que ya se ha colado en el top 10 de lo más visto en México:

