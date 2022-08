Los Tigres del Norte: Esta es la canción que tienen prohibido tocar en el concierto de este 15 de septiembre

Los Tigres del Norte ofrecerán un concierto en la plancha del zócalo de la Ciudad de México el próximo 15 de septiembre como parte de los festejos por el 212 aniversario de la Independencia de México pues así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutino de este miércoles 3 de agosto, sin embargo, "Los Jefes de Jefes" no podrán interpretar todos sus éxitos pues se sabe que tienen prohibido tocar una canción por su controversial contenido, por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que sabemos al respecto.

De acuerdo con los reportes de diferentes medios especializados en el regional mexicano, la canción que tienen prohibido tocar Los Tigres del Norte en sus conciertos en México es “Ataúd”, tema que fue lanzado en 2016 y habría causado diferentes controversias al interior de la agrupación fundada por los hermanos Hernández.

Los Tigres del Norte son una de las agrupaciones más representativas del género regional mexicano. Foto: IG: lostigresdelnorte

Según se indica, Hernán Hernández no estuvo de acuerdo con que se grabara la canción por motivos que no quedaron muy claros, pero se especula que fue por problemas con los compositores, Ana Mónica Vélez, Eduardo Manuel Moreno y Erika María Ender, no obstante, el resto de sus compañeros decidieron grabarla sin el acompañamiento del característico bajo de su compañero, quien ante tal situación decidió alejarse del grupo por un tiempo, lo cual, hizo pensar a sus seguidores que sería el fin de la icónica banda.

“Ataúd” fue un éxito rotundo y prueba de ello es que recibió un Premio Grammy a los pocos meses de haber sido lanzada, no obstante, Hernán Hernández no cambió su postura sobre la canción y para limar asperezas sus compañeros de la agrupación acordaron no tocar el tema en vivo nunca más para no crear tensiones entre los miembros y asegurar la continuidad del legendario y lucrativo grupo.

Cabe mencionar que en páginas de fans la prohibición de esta canción también ha sido objeto de intensos debates y una de las teorías más conocidas que giran en torno al tema es que Los Tigres del Norte decidieron no tocar ese tema nunca más, en especial en México, debido a que la letra podría hacer referencia a la violencia de género, por lo que se dice que decidieron enfrascar la canción para no fomentar este tipo de conductas, no obstante, esta información no ha sido confirmada por alguno de los músicos.

Los Tigres del Norte en el zócalo

De acuerdo con lo informado por el mandatario de origen tabasqueño, el itinerario de las fiestas patrias del próximo 15 de septiembre en la Ciudad de México arrancarás a las 20:00 horas con el Sorteo de la Lotería Nacional, posteriormente, a las 21:00 horas abrirá la Plaza de la Constitución al Público en general y a las 22:00 horas arrancará el espectáculo musical a cargo de “Los Jefes de Jefes”, quienes a las 11:00 horas harán una pausa para que López Obrador realice el tradicional Grito de Independencia, una vez que concluya la ceremonia, Los Tigres del Norte seguirán deleitando a su público con sus icónicas canciones.

