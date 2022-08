Karely Ruiz: venden toalla tamaño real de la influencer en bikini | VIDEO

Karely Ruiz se ha convertido en toda una sensación en redes sociales, pues de ser la gran estrella de OnlyFans, su fama se ha trasladado ha otras plataformas como Instagram y Facebook, donde poco a poco va construyendo su imperio y acumulando millones de seguidores; sin embargo, su popularidad ya ha salido de lo digital para trasladarse a la realidad y es que cada vez es más común ver mercancía con el rostro de la influencer.

Por supuesto, siempre que Karely Ruiz aparece en productos como cobijas y otros artículos, es cuestión de horas para que se viralice en Internet, como ocurrió recientemente con una toalla en la que la figura de la influencer originaria de Monterrey aparece en tamaño real y, por si fuera poco, luciéndose como nunca con un bikini metálico. Ahora, todos los fans de la famosa están preguntando en dónde se puede conseguir esta toalla, pues desean tenerla ya.

A través de Tiktok, una usuaria identificada como Diana presumió la toalla de Karely Ruiz con el audio viral de la plataforma en el que se escucha la voz de Bob Esponja gritando "¡qué es eso!". El hecho no pasó desapercibido para nadie, ya que pocas veces se puede conseguir un artículo de casa como este y en tamaño real. "Jajaja, México mágico", escribió la joven para acompañar la publicación que supera las 85 mil reproducciones.

Fue tanto el furor que causó la publicación que los fans de la estrella de OnlyFans no dudaron en dejar sus comentarios más ingeniosos en los que hicieron notar su interés por adquirir la toalla tanto de la joven como de otras celebridades. Y es que el video fue tomado en un local en el que se encuentran colgadas varias toallas en las que destacan los rostros de Chayanne, BTS y Bad Bunny.

"Dame esa y la de Bad Bunny", "ocupo esa de Karely", "pregunten si tienen la del Checo Pérez", "La de Chayanne jajaja" y "¿no tienen una del Harry?" son algunos de los comentarios destacados.

Esta no es la primera vez que un artículo como este se viraliza en redes, pues hace unas semanas conquistó el mundo de las cobijas, cuando uno de sus fanáticos presumió que tenía la opción perfecta para no pasar frío. "Yéndome a dormir bien feliz con #karelyruiz01", escribió el usuario @jonardz4 de TikTok.

Mientras que en la cobija se observa la cara de Karely Ruiz con uno de sus mejores looks con top y mini falda, y al igual que con esta toalla en bikini, los usuarios de redes sociales enloquecieron y dejaron sus mejores comentarios. "¿Donde la conseguiste?", "que le platico a mi esposa si me regala una así y casi me mata hahaha", "hoy por fin conocí lo que es la envidia" y "dónde vamos a parar Jajaj esta chida la cobija", se lee en la publicación original.

