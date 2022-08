Sugey Ábrego eleva la temperatura con atrevida lencería rosa: VIDEO

Sugey Ábrego acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video en el que derrochó sensualidad y belleza para demostrar por qué sigue ostentando el título de “La Reina del VIP” pues resulta que se dejó ver en un espectacular y revelador conjunto de lencería de color rosa que resaltó todas sus curvas por lo que como era de esperarse, la talentosa actriz nacida en Veracruz se llevó cientos de halagos reafirmando que sigue siendo una de las mujeres más atractivas de la farándula.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la bella “ex chica del clima” publicó el mencionado video con el cual dio una feliz noticia para todos los suscriptores de su página de contenido exclusivo debido a que dejó ver que tuvo una nueva y atrevida sesión de fotos, la cual, estará disponible en su página a partir del próximo martes 30 de agosto, por lo que dio una muy pequeña probadita de lo que podrán ver.

En cuanto al sensual outfit con el que apareció Sugey Ábrego se trataba de un conjunto de lencería en color rosa, aparentemente se trataba de un baby doll sumamente escotado, sin embargo, la actriz de 43 años fue muy cuidadosa de no mostrar de más para no quemar la sorpresa para sus suscriptores, no obstante, un espejo que estaba detrás de ella la traicionó y se pudo ver un poco más de su seductor atuendo con el que deleitará la pupila de sus “golosos del mundo”, como se refiere a sus admiradores.

Como se mencionó antes, este video de Sugey Ábrego fue compartido a través de sus historias de Instagram, sin embargo, esto no impidió que las imágenes llegaran a otras redes sociales y páginas administradas por sus seguidores donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“Cada día más bella”, “La sensualidad hecha mujer”, “Eres una diosa, Sugey”, “Todo un bombón” y “Una auténtica diosa” fueron algunos de los halagos que recibió el candente video de Sugey Ábrego, quien el pasado fin de semana estrenó de forma más que exitosa la obra de teatro llamada “Amor de tres” donde comparte créditos con Latin Lover, Sandra Montoya, Sergio Zaldívar, Magaly Chávez y Jenni de la Vega, entre muchas otras talentosas personalidades del espectáculo.

SIGUE LEYENDO:

Aleida Núñez reta la censura de Instagram con body de transparencias

Sugey Ábrego se luce con el mini vestido azul ideal para mayores de 40 años | VIDEO

Sugey Ábrego eleva la temperatura con revelador body transparente y atrevido baile | VIDEO