"Me jubilé el año pasado": La Mars considera que su cuenta de OnlyFans es un éxito

Mars Aguirre, mejor conocida como La Mars es una joven que a sus 16 años hizo pública su decisión de dejar la preparatoria debido al "sistema retrógrada" en el que, según la ahora influencer, han permanecido los estudiantes.

El breve video generó una gran cantidad de críticas hacia la joven oriunda de Baja California, pues la gente cuestionaba su actuar y la falta de argumentos, sin embargo, otros internautas estuvieron de acuerdo con su forma de pensar, principalmente porque era su decisión y era libre de externarla.

El video en el que la joven decidió dejar la escuela se viralizó en 2017. | FOTO: Instagram @marsaguirreof

La Mars abre su cuenta de OnlyFans

Cinco años después de la polémica decisión con la que miles de personas la conocieron, además de participar en un reto viral en el que se metió un preservativo por la boca para sacarlo por la nariz, La Mars decidió darle un giro a su contenido y adentrarse en el mundo de OnlyFans.

Esto surgió luego de que la joven de 21 años se enfrentara a problemas económicos derivados de la pandemia, por lo que vio una oportunidad en septiembre de 2020 cuando subió a Instagram su primera foto en bikini, la cual sorprendió a miles de personas, pues se notaba que se había estado ejercitando.

Gracias a su primera foto en bikini descubrió que tenía potencial en la plataforma. | FOTO: Instagram @marsaguirreof

¿Cuánto gana "La Mars" por su contenido exclusivo?

Fue en ese momento en el que surgió la idea de monetizar su contenido, en entrevista para el programa de radio "La Caminera", Aguirre explicó cómo calculó sus ganancias si llegara a abrir una página en OnlyFans: "Si el 1 por ciento de las personas que me siguen, compran una suscripción de 9.99, que me queda una comisión de 8 dólares por suscripción, pues sí es una muy buena lana".

Y es que en ese momento ya había alcanzado los 100 mil seguidores en Instagram, por lo que calculó ganar 8 mil dólares, lo cual la inspiró a seguir adelante.

Desde el primer momento, la joven supo que podría ganar bien en OnlyFans. | FOTO: Instagram @marsaguirreof

"Me jubilé el año pasado"

Gracias al éxito que ha tenido la influencer, aseguró que aunque es precipitado decirlo, considera que "se jubiló" el año pasado, ya que tiene la cantidad suficiente de dinero como para nunca volver a lidiar con problemas económicos.

Una de las principales razones a las que le atribuye lo bien que la ha ido en la página de contenido exclusivo, es el morbo que se generó a raíz de que dejó la escuela: "Yo creo que la gente me conoció como la niña p*ndeja que dejó la escuela y nunca me vieron como una niña... sabrosa, porque pues no lo era, pero yo creo que demostrar este otro lado de mí a la gente le causa mucha intriga" aseguró.

Actualmente, la joven ha podido pagarse una carrera en Literatura. | FOTO: Instagram @marsaguirreof

Al ser cuestionada sobre el tipo de contenido que hacía, señaló que son imágenes que no se encuentran en su cuenta de Instagram, además de también sube de sus pies, sobre ello agregó: "El otro día estaba sacando cuentas, mis pies pagan el 50 por ciento de mi renta".

