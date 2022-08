Actriz de Televisa fue amiga Juan Gabriel, pero una terrible enfermedad la obligó abandonar la TV

Daniel Romo enloqueció a toda una generación con su enorme talento y su larga cabellera. Éxitos como “De mí enamórate”, “Yo no te pido la luna”, “Mentiras”, “Quiero amanecer con alguien”, entre otros, la colocaron en el gusto de los mexicanos y marcaron un antes y un después en la industria del espectáculo.

El talento de Daniela Romo le dio fama internacional

Teresa Presamanes Corona, como realmente se llama, es una actriz, cantante y presentadora mexicana que este 27 de agosto cumple 63 años. Esta mujer no solo era de las pocas artistas a las que presentadores estrictos como Raúl Velasco alababan por sus habilidades mezzosopránicas en el escenario; también vivió fuertes controversias por sus preferencias sexuales y por no tener hijos a lo largo de su vida.

Daniela Romo fue diagnosticada con cáncer de mama en 2011 FOTO: Especial

Con 30 años de carrera, Daniela Romo consiguió vender millones de copias de sus discos y ser parte de las listas Billboard, algo que pocos mexicanos lograron en ese entonces. Entre sus grandes amigos estuvo Juan Gabriel, con quien no solo interpretó grandes éxitos como "De mí enamórate", también usó esa canción como intro de su telenovela "El camino secreto". Pese al éxito, la cantante vivió una pesadilla en 2011: los médicos le diagnosticaron cáncer de mama.

La cantante mexicana superó el cáncer tras cinco años de lucha FOTO: Especial

El camino no fue sencillo. Aunque la enfermedad fue detectada a tiempo, la batalla contra su cuerpo duró cinco años. “Cuando tienes cáncer te enfrentas a la muerte”, dijo a la revistas Caras en una ocasión. “una fuerza que no sabías que tenías aparece y te sorprende, no sabes lo fuerte que eres, hasta que te toca serlo”.

Al hablar del tema, la cantante destacó lo difícil que es vivir al borde de que el diagnóstico vuelva a presentarse y de hecho tuvo que ausentarse temporalmente de las pantallas para atender la enfermedad. En México, por ejemplo, tan solo en 2020 fallecieron más de 97,000 personas por tumores malignos; 7,880 fueron por cáncer de mama.

¿Qué es el cáncer de mama?

El cáncer de mama “se origina a partir del crecimiento descontrolado e independiente de las células que forman un tumor maligno que puede invadir tejidos circundantes y también órganos distantes (metástasis)”, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Incluso instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reconocido que se trata del “tipo de cáncer más común en el mundo” y el que mayor incidencia tuvo en caso nuevos durante el 2020.

Aunque actualmente no existe una causa única, pero los científicos han identificado que existen factores de riesgo como la edad, el inicio temprano de la menstruación o el inicio tardío de la menopausia.

