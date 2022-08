Karely Ruiz confiesa que el dinero la cambió, "Si ya pasé de moda, pues ni modo"

Karely Ruiz es una de las mujeres más famosas en redes sociales, pero con la fama han llegado los "haters" a quienes mandó un contundente mensaje, pues afirmó "si ya pasé de moda, pues ni modo", además de confesar que en efecto el dinero la cambió, declaraciones que dio en un video en su cuenta de TikTok que ha generado miles de reacciones.

La influencer regiomontana y modelo de la plataforma OnlyFans, se ha popularizado en los últimos meses por mostrar sus curvas en los diseños más atrevidos, como bikinis, entallados vestidos y disfraces, sin embargo, así como ha generado millones de fans, son muchos los que afirman que "ha cambiado" y critican su actitud.

Karely ha ganado fama como modelo en OnlyFans. Foto: IG @karelyruiz

Karely Ruiz confiesa que el dinero la cambió

Después de unos meses, Karely decidió hablar sobre el tema, y a través de su cuenta oficial en la plataforma china, la cual había sido suspendida hace unas semanas, reveló que el dinero sí la cambió, pues gracias a él ha podido cambiar de look, pero aclaró que no le importa si ya pasó de moda, pues tiene a sus fans a quienes quiere y la quieren.

"Hola, ¿cómo están? Pues yo, ando feliz. Pero dejen de decir que si ya pasé de moda. Si ya pasé de moda, pues ni modo", fue como Ruiz comenzó el video en el que se le puede ver desde su casa, vistiendo jeans ajustados de piernas anchas y un top negro de estampado colorido.

"Yo tengo mis seguidores, tengo a mi gente que los amo", agregó la influencer en el clip que al momento y con menos de 24 horas de publicación, ya ha generado 4.6 millones de reproducciones, 586 mil 300 "me gusta" y más de 4 mil comentarios, entre los que destacan los que le dan su total apoyo.

Karely e lanza contra quienes la han criticado. TK @karelyruizofc1

"Que si ya cambié, sí, el dinero me cambió. Me hice unos cambios de look, y ya cambié, así que ya dejen de criticar, mejor pónganse a "jalar" (trabajar) hacer dinero. Nada más se la pasan criticando, que esto, que ya no es la misma, conózcanme en persona para que vean que todo lo que dicen en redes es falso", se escucha decir a Karely.

La modelo de OnlyFans ha debido enfrentarse a las críticas en las últimas semanas por su supuesto aumento de peso y otros temas, sin embargo, eso no la ha detenido para seguir mostrando sus curvas con mucho estilo, como lo hace constantemente con sus looks en bikini o entallados mini vestidos.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, de 21 años, ya se ha convertido en una fenómeno en las redes sociales, logrando sumar una gran cantidad de seguidores. Tan sólo Instagram la tiene 6.9 millones de admiradores, mientras que en la cuenta de TikTok que recuperó acumula 8.9 millones de fans, y 140.2 millones de "me gusta".

MIRA EL VIDEO: