Chiquis Rivera se tatúa los labios y sufre graves consecuencias por no seguir los cuidados

Chiquis Rivera ha sido blanco de controversia por las cirugías estéticas y los “arreglitos” a los que se ha sometido, aunque el más reciente causó preocupación entre sus fans ya que sus labios sufrieron una fuerte hinchazón resultado de malos cuidados por parte de la cantante.

La hija de Jenni Rivera no ha dudado en mostrar a sus seguidores en redes sociales los cambios que realiza en su figura, las cicatrices y el proceso de recuperación por el que esta vez tuvo que pagar las consecuencias al no seguir las instrucciones y consumir bebidas alcohólicas luego de someterse al tratamiento.

Te puede interesar: Chiquis Rivera muestra cómo se baila la música norteña junto a su hermano Trinidad | VIDEO

A través de sus historias en Instagram detalló que se sometió a una técnica llamada lip blushing en el que tatúan los labios para dar color con una apariencia natural, aunque indicó que quien lo realizó no le advirtió del consumo de alcohol y ese mismo día disfrutó de una gran fiesta.

Chiquis Rivera se tatúa los labios y no sale como esperaba. Foto: Instagram @chiquis

La cantante tomó con humor la apariencia de sus labios que lucían muy rojos y con una visible hinchazón en la parte superior, así como algunas heridas que serían parte de la cicatrización del tatuaje que se hizo y la recuperación que tomará algunos días.

Figura de Chiquis Rivera

La intérprete de "Abeja Reina" ha compartido en redes sociales el proceso de su drástica pérdida de peso, aunque no ha revelado detalles de la cirugía a la que se habría sometido fans han señalado se realizó una manga gástrica debido al cambio que ha experimentado en su figura.

La hija de la "Diva de la Banda" también ha dado muestra de constancia y disciplina con sus rutinas de ejercicio, dieta y tratamientos estéticos que le ayudan a moldear su figura mientras se ayuda de las cirugías estéticas que nunca ha ocultado.

Te puede interesar: Chiquis Rivera se corona como reina curvy en entallado look rojo

"He aprendido a través de los años a amarme, verme al espejo y ver las cosas que me gustan. Es mejor decir: 'Me gustan mis ojos, me gusta mi cabello', y ser un poquito más agradecida con las cosas que sí tengo y no solo enfocarme en lo que no tengo", dijo en entrevista para People en Español sobre el body shaming del que ha sido blanco.

SIGUE LEYENDO:

Chiquis Rivera se luce con ajustado conjunto durante concierto en Los Ángeles | VIDEO

¿Chiquis Rivera enamoró a "El Chapo" de Sinaloa? esto dijo el cantante grupero | VIDEO