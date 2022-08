Arriba de un yate: la hija de Julio Iglesias sube la temperatura en ajustado traje de baño

Julio Iglesias es uno de los cantantes más exitosos no sólo de Latinoamérica sino también del mundo, debido a que el artista español ha vendido millones de discos, ha obtenido innumerables premios y es considerado como el cantante latino que más álbumes vendió en toda la historia. Quien se llevó todas las miradas fue Victoria Iglesias, quien en sus redes sociales levantó una temperatura desde un yate y presumió sus curvas.

A lo largo de su carrera, Julio Iglesias ha ganado importantes premios en la industria discográfica y recibió la condecoración de la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes de España y con la Legión Honor de Francia. Pese a que es uno de los artistas más importantes del mundo, no es dueño de ninguna de sus propiedades y quien es propietaria de los inmuebles es su esposa, Miranda Rinjsburger.

Julio Iglesias es uno de los artistas más importantes del mundo. Fuente archivo

Con su primera esposa, Julio Iglesias tuvo tres hijos, y luego en 1991 que está con la ex modelo de Países Bajos, Miranda Rijnsburger con quien tuvo cinco hijos más, entre ellas dos gemelas, de nombre Cristina Iglesias y Victoria Iglesias. Ambas nacieron en 2001 en Miami por lo que tienen 21 años y no tuvieron una buena reacción cuando se enteraron que no iban a recibir un enorme monto de herencia cuando el cantante español de 78 años no esté.

Victoria Iglesias con su hermana gemela y su padre, Julio Iglesias. Fuente Instagram @victoriaiglesiasr

Victoria Iglesias, una de las hijas gemelas de Julio Iglesias, presumió en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 150 mil seguidores su increíble cuerpo. La joven de 21 años se encuentra disfrutando de sus vacaciones y se la pudo ver sobre un yate luciendo un ajustado traje de baño, resaltando así las piernas y la figura de la hermana de Enrique Iglesias.

Victoria Iglesias presumió su figura desde un yate en traje de baño. Fuente Instagram @victoriaiglesiasr

Luego de un tiempo de relax junto a su hermana Cristina, Victoria decidió seguir su camino y emprendió otro tipo de aventura junto a sus amigos. La hija de Julio Iglesias viajó hasta Turquía, a la región de Datca donde se alojó en el D Maris Bay, un resort de lujo que tiene playas privadas. Más allá de presumir su figura, se la ve practicando wakeboarding. La relación que tiene con su padre es muy buena e incluso ha compartido imágenes saludándolo por el Día del Padre.