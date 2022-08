Así se ve Jungkook de BTS sin maquillaje, te vas a enamorar | FOTOS

Jungkook de BTS es considerado uno de los idols K-Pop más buscados del mundo y del Internet. Con tan solo 24 años, posee una gran fortuna, ha alcanzado varios récords individuales con su música y es uno de los vocalistas más prometedores de Corea.

Actualmente no tiene novia, aunque eso no evita que sea blanco de rumores amorosos con otas idols o chicas no famosas. Además, es conocido por romper los estereotipos de su país, ya que uno de sus brazos está adornado con varios tatuajes, algo que aún es considerado como mal visto.

Sin embargo, el idol ha rotó dichos prejuicios y no teme exhibirlos en sus presentaciones. Los integrantes de BTS también han sido acusados de someterse a cirugías plásticas, algo común en Corea, pero estas fotos demuestran que tienen una belleza natural incluso sin maquillaje.

3 Fotos de Jungkook sin maquillaje que necesitas ver

Corea del Sur no solo es la cuna del K-Pop, también lo es de la moda y la belleza, pues su cultura tiene altos estándares. L industria del maquillaje y las cirugías es muy grande en el país asiático, no por nada los idols lucen increíbles en el escenario con costosos trajes y make up perfecto.

En el caso de Jungkook, el idol ha mostrado su rostro sin maquillaje frente a las cámaras durante los programas de BTS, en el aeropuerto o sus transmisiones en vivo. Cuando no está maquillado, su rostro se ve mucho más juvenil y sus ojos más pequeños, pero sigue igual de atractivo para el ARMY.

Además, algo que tienen los idols es que se cuidan muy bien el rostro, pues tienen infinidad de rutinas de skin care, por lo que su piel luce sin poros, a veces brillante y limpia, aunque Jungkook sigue siendo joven y puede tener una que otra imperfección con granitos.

Las fotos de maquillaje de Jungkook de BTS son de las favoritas de las fans, pues les permiten apreciar su belleza al natural. Así es como luce el idol, ¿a ti qué te parece?

