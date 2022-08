Así se conocieron Luis Miguel y Jennifer Lopez

Luis Miguel es uno de los artistas latinos más importantes de todos y que ha trascendido fronteras debido a que ha sabido conquistar a todos sus fanáticos dispersos en todo el mundo. El Sol De México siempre ha estado rodeado de celebridades y por si no lo sabías, hubo un día en el que conoció a Jennifer López. Esto es todo lo que se sabe del encuentro entre los dos latinos más destacados.

El Sol de México se transformó en el primer artista latino en tener más de 266 canciones que supera el millón de reproducciones en Spotify y el primero en superar los 5 billones en dicha plataforma. Si bien Luis Miguel se encuentra alejado de los escenarios desde hace un tiempo, se lo ha podido ver públicamente disfrutando de su vida y siempre acompañado de alguna mujer, que sería su nueva novia.

Luis Miguel es uno de los artistas más escuchados de todo el mundo. Fuente Instagram @lmxlm

A una de las tantas celebridades que conoció Luis Miguel se encuentra Jennifer López cuando coincidieron en un evento en el año 2007, el cual fue organizado por la diva del Bronx. Pese a que no se esperaba contar con la presencia del Sol de México, fue uno de los que se llevó todas las miradas de la fiesta privada.

Jennifer López, actriz y cantante que conoció a Luis Miguel. Fuente Instagram @jlo

Jennifer López organizó una fiesta en el Hotel Fontainebleau de Miami Beach para el estreno de su videoclip ‘’Fresh out of the oven’, el cual grabó a dúo junto a Pitbull. Una de las celebridades que hizo su aparición con una bebida alcohólica en su mano fue Luis Miguel quien iba vestido de manera elegante y no tuvo ningún contacto con la prensa. Al parecer, el Sol de México fue invitado por Marc Anthony, quien por entonces era el esposo de la diva del Bronx y mantenía una gran relación de amistad con el intérprete de ‘La Incondicional’.

Pese a que Luis Miguel y Jennifer López son considerados como dos de los artistas latinos más importantes por excelencia, nunca han tenido la posibilidad de trabajar juntos ya que desde el entorno del Sol de México manifiestan que la ex esposa de Marc Anthony es muy exigente a la hora de grabar y al intérprete de 52 años no le gusta recibir demasiadas órdenes.