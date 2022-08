Rosalía y la canción que compuso para "Game of Thrones"; así suena la intensa melodía | VIDEO

Luego de presentarse en un magno concierto en el Auditorio Nacional, ahora Rosalía ha causado sensación y no sólo en México, pues a nivel mundial ha llamado la atención debido a que la cantante española creó una canción para la exitosa serie “Game Of Thrones”.

“Got” o “Juego de Tronos” es una serie de televisión de drama y fantasía medieval, la cual fue desarrollada por David Benioff y D. B. Weiss con la producción de HBO; el argumento de la producción está inspirado en la serie de novelas “Canción de hielo y fuego” escrita por George R. R. Martin, donde siguen la historia de un grupo de personajes que pertenecen a diferentes casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente, con el objetivo de tener el control del Trono de Hierro y así poder gobernar los siete reinos que forman parte del territorio.

Got de vuelta en el centro de atención

Es de mencionar que luego del estreno de “House Of The Dragon” (es decir la precuela de “Game Of Thrones”) los fans de esta exitosa saga de HBO Max han revivido diversos detalles que valen la pena conocer respecto a esta aclamada producción.

Uno de estos detalles es precisamente el que refiere a que “La Rosalía” creó una canción para incluirla en el soundtrack de la famosa serie que contó con ocho temporadas.

La canción de Rosalía para “Game Of Thrones”

Se trata del tema “Me traicionaste”, mismo que forma parte de la banda sonora de esta creación escrita por George R.R y distribuida a través de HBO Max. El tema forma parte de las 14 canciones en total que aparecen en la octava y última temporada de “Got” y la melodía fue realizada en 2019.

En el sencillo que compuso Rosalía Vila Tobella, conocida simplemente como Rosalía, además podemos escuchar la colaboración de artistas como The Weeknd, Mumford & Sons, Travis Scott, The Lumineers, entre otros.

Esta canción fue escrita por la española también conocida como “Motomami” en colaboración de Pablo Díaz y Alejandro Salazar, un artista peruano conocido como A. Chal.

