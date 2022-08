Demi Moore eleva la temperatura en ajustado traje de baño

Demi Moore es una de las actrices más emblemáticas de la década del ’90 ya que protagonizó películas que quedaron marcadas en la retina de los amantes del cine. Es recordada también por su matrimonio de muchos años con Bruce Willis, y hoy en día, con 60 años sabe cómo estar a la moda. A sus 60 años, aprovechó sus millones de seguidores en Instagram para cautivar a todos y encender las redes con un posteo donde se la ve vistiendo un ajustado traje de baño.

Una de las películas que consagró a Demi Moore como actriz fue en ‘Ghost’ que se estrenó a mediados de la década del ’90 y en la cual tuvo recordadas escenas junto al fallecido actor Patrick Swayze. Luego, participó de otros films como ‘Striptease’, ganando alrededor de 12 millones de dólares. En la década del 2000, participó en menor medida de algunos proyectos, pero su carrera empezó a decrecer.

Demi Moore fue una destacada actriz en la década del '90. Fuente Instagram @demimoore

Más allá de su carrera como actriz, Demi Moore es recordada por su matrimonio de 13 años con el actor Bruce Willis, con quien tuvo tres hijas, quienes han heredado la belleza y talento de sus padres. Una de ellas, Rumer Willis, hizo un particular posteo en el día de su cumpleaños donde se la ve posando sin ropa y dejando un mensaje de motivación. Hace algunos días, fue nombrada ícono estadounidense y posee una página donde recomienda productos de skin care.

Rummer Willis y su posteo. Fuente Instagram @rummerwillis

En su cuenta de Instagram, Demi Moore tiene más de tres millones de seguidores y allí se encarga de demostrar que a sus 60 años sigue siendo una de las mujeres más lindas del mundo. En uno de sus últimos posteos, elevó la temperatura de las redes sociales luciendo un ajustado traje de baño y disfrutando de sus vacaciones en Grecia.

El posteo de Demi Moore que enamoró a todos. Fuente Instagram @demimoore

Hace algunas semanas, Demi Moore explicó porqué no se cortará más su cabello y afirmó que lo hará para cuidarlo, debido a que durante muchos años se lo cambió de color. Además, dijo: “Sé que no tengo nada que demostrar y ya he dicho que si un productor necesita que mi cabello sea diferente, que me dé una peluca”.