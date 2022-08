Trata de no sonreír antes de ver como lucía Alison, la hija de Marco Antonio Solís, de bebé

Marco Antonio Solís es uno de los artistas más importantes de nuestro país y de Latinoamérica, debido a que el cantante de 62 años ha logrado conquistar a un amplio público disperso en todo el mundo. Además, disfruta de su increíble familia, la cual se encarga de acompañarlo en cada concierto que brinda. Con su actual esposa, Cristy Solís tuvo dos hijas, Alison Solís y Marla, y no podrás creer cómo lucía una de ellas cuando era bebé.

El cantante nacido en Michoacán si bien es reconocido por su carrera como solista, Marco Antonio Solís estuvo al frente durante varios años de ‘Los Bukis’. Con su antigua banda, volvieron al escenario de ‘Memorial Coliseum’, en Los Ángeles luego de 27 años. En dicho lugar, brindaron un concierto para más de 50 mil espectadores y a través de sus redes sociales, compartió imágenes exclusivas de una noche donde la emoción invadió el estadio.

Más allá de su éxito como cantante y empresario, Marco Antonio Solís tiene una familia perfecta, donde luego de haber recompuesto su relación con Beatriz Solís, disfruta de su actual esposa, Cristy Solís y sus hijas de más de 20 años, Alison Solís y Marla Solís. Al menos todas las hijas del Buki, han decidido elegir el camino de la música.

La familia Solís. Fuente Instagram @alisonsolis_

En su cuenta de Instagram, Alison Solís posee cerca de 200 mil seguidores y se encarga de demostrar que ha heredado el talento del Buki y la belleza de su madre. En varios posteos ha presumido su increíble cuerpo desde la playa o la alberca. Pero, en esta ocasión, Cristy Solís subió una foto cuando la joven de 23 años era tan solo una bebé y con un mensaje: “Mi Ali, te extraño tanto”.

Alison Solís cuando era bebé. Fuente Instagram @cristysolis

Recientemente, Alison Solís acaba de lanzar un nuevo tema musical llamado ‘Around the world’ que está dedicada a la niñez del planeta. A inicios de 2022, la hija de Marco Antonio Solís debutó en la industria musical bajo el nombre de ‘Alisun’ y su última canción es el tercer sencillo, después de ‘Hypothermia’ y ‘They live in and around us’.