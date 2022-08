¡No lo supera! Aleks Syntek propone multar a establecimientos que pongan reguetón

Aleks Syntek posee una larga trayectoria en la música con éxitos que continuan dejando huella en las nuevas generaciones, aunque es la popularidad de la que goza el reguetón lo que lo ha llevado a ser blanco de controversia por sus explosivas declaraciones sobre estas canciones, como la más reciente con la que propuso multar a establecimientos donde se escuche.

El cantante, de 52 años, ha sido blanco de críticas tras calificar como “machistas” y “misóginas” las canciones de reguetón por las que también se dio harto del género urbano al escucharlo en establecimientos destinados a la familia y en los que se encuentran niños, motivo por el que las considera “inadecuadas” y pidió que se regulara el lugar donde se escuchan.

En entrevista con Pedro Nieto, el intérprete de “Te soñé” recalcó su molestia por el reguetón y propuso que se multe a los establecimientos donde se ponen este tipo de canciones en horarios familiares, pues aseguró que los dueños no se fijan en la música que ponen los meseros: “Si los reguetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos”.

“Tú tienes el derecho a multar al lugar por poner música que no es adecuada para ese lugar, no estás en un antro a las diez de la noche. Lo mismo pasa en centros comerciales, parques de diversiones, en el aeropuerto porque es invasivo. Eso se llama regulación”, detalló.

Alek Syntek responde a polémica

El cantante, quien fuera mentor de los alumnos en “La Academia 20 años”, recordó la polémica que generaron sus declaraciones sobre el reguetón en el pasado con las que se lanzó contra artistas como Bad Bunny y J Balvin, además de asegurar que para él no es música y que “viene de los simios”.

“A mí me chocó que la prensa manejara como: ‘Aleks Syntek quiere prohibir’ entonces la gente se me vino encima. Yo no dije eso, yo dije regular y con mis hijos yo manejo la sugerencia: ‘Todo lo que te digo es sugerido, si te quieres romper el hocico, vas, pero yo te sugiero que no porque te lo vas a romper’ y yo siempre les advierto’. Yo dije regular la música”, dijo.

Los comentarios no se hicieron esperar y de inmediato generó gran debate entre quienes apoyaban su propuesta asegurando que no es “adecuado” poner reguetón en ciertos lugares por los menores de edad, aunque otros tacharon su visión como “distorsionada”.

“Mucha egolatría por tu parte Alex”, “Si quiere que ponga su propio restaurante”, “Mejor que prohíban la de la cátsup” y “Como se puede hacer llamar músico y tener una visión tan distorsionada y de único y diferente”, fueron algunos de los comentarios en YouTube.

