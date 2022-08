Karely Ruiz eleva la temperatura en TikTok con impactante minifalda y atrevido baile: VIDEO

Karely Ruiz acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que derrochó belleza y sensualidad en un video de TikTok en el que apareció bailando de una forma más que atrevida, además, robó más de un suspiro gracias a un candente outfit con el que no dejó nada a la imaginación, por lo que como era de esperarse, la atractiva modelo de OnlyFans comenzó a recibir cientos de halagos hasta el grado de convertirse en tendencia en diferentes plataformas como Twitter e Instagram.

Hace apenas un par de semanas atrás, Karely Ruiz logró recuperar su cuenta de TikTok, la cual le habían suspendido por no acatar los lineamientos de dicha red social pues el contenido que subía fue considerado no apto para todos los usuarios de la plataforma y una vez que le fue devuelta su cuenta, muchos internautas pensaron que Karely Ruiz moderaría sus publicaciones, pero esto no ocurrió y una vez más desafió a la censura.

En una de sus últimas publicaciones, la colaboradora de “Es Show” apareció protagonizando un atrevido baile al ritmo de Reggaetón con el cual hipnotizó a varios de sus seguidores con sus sensuales movimientos de cadera, sin embargo, lo que llamó verdaderamente la atención fue su espectacular outfit, el cual se trataba de una minifalda negra de lentejuela y en la parte superior utilizó lencería de encaje en color rojo, no obstante, lo que enloqueció a sus seguidores fueron los seductores gestos de la modelo a quien le empezaron a llover decenas de halagos.

“Una auténtica diosa”, “Cada día más bella”, “La sensualidad hecha mujer”, “Qué cuerpazo” y hasta un “Karely cásate conmigo” fueron algunos de los comentarios que recibió el video de la modelo de OnlyFans, el cual ya acumula miles de likes.

Es importante señalar que se el video en cuestión aparentemente fue grabado hace algunas semanas, ya que Karely Ruiz aparece todavía sin fleco y sin su perforación en el labio, la cual, se realizó hace apenas unos días durante su viaje a Colombia, no obstante, esto no fue un impedimento para que pudiera demostrar el gran impacto que tiene en redes sociales, donde su grabación se hizo viral.

